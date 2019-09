Soustředit se jen na grandslamy? Ne, nejsem Serena, tvrdí Plíšková

Na třech ze čtyř nejprestižnějších akcí v roce 2019 vypadla po vypjaté třísetové řeži.

Na Australian Open nepřetlačila Naomi Ósakaovou 2:6, 6:4, 4:6.

Na Wimbledonu se neúspěšně přetahovala s Karolínou Muchovou 6:4, 5:7, 11:13.

A na Flushing Meadows v neděli podlehla Kontaové 7:6, 3:6, 5:7.

Po poslední z porážek si vytkla pár chyb, zároveň pochválila svou rivalku za odvahu a parádní údery v klíčových okamžicích.

„Koncovku jsem mohla zvládnout líp. Když jsem si vytvořila nějakou šanci, ona zahrála skvěle. Výborně servírovala. Tlačila míče k lajnám. Kazila míň než obvykle,“ řekla.

Za stavu 5:5 ve třetím setu jste po čtyřech nevynucených chybách ztratila servis. Jak je těžké jít podávat v takovou chvíli?

Asi si nejde říct, že o nic nejde. Celý set jsem si podání držela docela lehce. Nevím, jestli mi trošku neunikla koncentrace. Rozhodují maličké šance, já jsem jí bohužel pomohla.

Obyčejný člověk si zřejmě nedovede představit ten tlak, že?

To asi ne. Ale zase nejde o život. V tu chvíli přijde nějaká nervozita, nebo mi spíš v hlavě šrotuje, co a kam zahraju, co udělá soupeřka. Musím hodně přemýšlet.

Měla jste zavázanou nohu. Jste zraněná?

Trošku jsem ji o víkendu cítila, což ale nemělo absolutně žádný vliv na vývoj zápasu. Možná jsem byla na začátku trošku ztuhlá, protože mi stehno hodně stáhli, ale nebolelo mě vůbec.

Zmínila jste se tu, že vám schází energie. Tušíte proč?

Nevím. Asi to tak někdy přijde. V trénincích jsem se cítila dobře, zápasy byly horší. Dneska mi šťáva nechyběla. Na druhou stranu mám letos za sebou přes padesát mačů (přesně 58), tak není překvapivé, že jsem občas utahaná.

Nehodláte třeba časem snížit počet akcí, kterých se zúčastníte?

Možná. Až mi bude třicet... Ale to už vlastně nebudu hrát. (směje se). Na malé turnaje moc nejezdím. Když se cítím dobře, tak si raději vyberu zápasy než trénink.

Můžete se při sestavování programu jako některé superhvězdy ještě víc zaměřit na grandslamy?

Určitě ne. Trénovat měsíc v kuse čtyřikrát do roka, to bych nesnesla. Stačí mi zimní příprava před další sezonou. Radši jezdím po turnajích, potřebuju mít odehrané nějaké zápasy. Nejsem Serena, která jich má celkově za sebou o milion víc než já. Ona se do té formy vždycky nějak dostane, já jsem jiná.



Kdekdo by vám velký titul přál...

...Já už si ho nepřeju. (směje se)



Vážně?

Už ne. Fakt! (směje se)



Unavuje vás slýchat pořád o trofeji, která vám schází?

Trošku. Pořád se o tom mluví.



Přemýšlíte, jestli kvůli ní něco musíte změnit, nebo věříte v trpělivost?

Myslím, že pojedu dál a budu čekat. Šancí mám dost. Doufám, že se mi všechno jednou sejde.



Změníte nějak plán před starty největších akcí?

Nevím. Třeba jednou zkusím přijet až den před prvním kolem. Většinou jsem na místě týden, což se mi vyplácí. Na druhou stranu není od věci dorazit na poslední chvíli, vyhnout se tomu hluku, který na menších akcích není. Zapřemýšlím o tom.