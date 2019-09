Americká klasika. Rus padouchem. Medveděv vítězí a provokuje diváky

dnes 20:32

New York (Od našeho zpravodaje) - V akčních nebo špionážních holywoodských filmech býval často lumpem Sovět či Rus. Na US Open se do role hlavního záporného hrdiny dobrovolně obsadil Daniil Medveděv. Třiadvacetiletý habán z Moskvy, kometa této sezony, ovšem není takový darebák, jak by se mohlo zdát.

Než se Karolína Plíšková v neděli na tiskovce rozloučila s českými reportéry, ještě zmínila svůj největší zážitek z US Open 2019: „Medveděvův rozhovor na kurtu po zápase s Lopezem!“ Nejen ji upoutalo představení, které při pátečním večerním mači na Armstrong Stadium uspořádal pátý nasazený borec, čerstvý šampion ze Cincinnati. Nejprve naštvaně vytrhl z rukou sběrači osušku a odhodil ji. Po varování, jež mu udělil rozhodčí, zahodil raketu. Načež pak, když míjel jeho rozhlednu, zdviženým prostředníčkem dokonale rozdráždil diváky, kteří na něj čím dál silněji bučeli a divoce povzbuzovali veterána Feliciana Lopeze. Medveděv navzdory nepřízni davů vydřel postup do osmifinále po výsledku 7:6, 4:6, 7:6, 6:4 a při rozhovoru na dvorci provokativně spustil: „Děkuju vám všem, lidi. Vaše energie mě dohnala k vítězství. Bez vás bych pravděpodobně prohrál, byl jsem tak unavený. Takže chci, abyste věděli, až si půjdete lehnout, že jsem vyhrál díky vám.“ Proslov přirozeně ještě víc rozpálil stále přítomnou část obecenstva. A Medveděv pokračoval: „Síla, kterou mi posíláte, mi vystačí na dalších pět zápasů. Čím déle budete pokračovat, tím víc pro vás budu vítězit, lidi.“ Rus sklidil další projevy nevole a posléze zjistil, že se součet pokut za jeho výtržnosti na Flushing Meadows rozrostl už na 19 tisíc dolarů. Zatímco většinu fanoušků jeho činy naštvaly, další se jimi baví a někteří mu v bitvě s Newyorčany fandí. Náročným programem vyčerpaný Rus nastupuje s řadou neduhů, které zmínil na dvorci po nedělní partii s Němcem Dominikem Köpferem (3:6, 6:3, 6:2, 7:6). A znovu si přitom rýpnul do publika. „Bolela mě stehna i rameno. Vzal jsem si tolik pilulek proti bolesti, kolik jsem mohl. Ale vy jste mi dodali šťávu, abych to nevzdal. Díky. Pokračujte. Jste nejlepší,“ prohlásil. Zatímco na scéně kdekoho popuzuje coby drzý floutek, při rozhovorech s novináři působí mnohem smířlivěji. „Upřímně řečeno jsem se v pátek choval jako idiot. Udělal jsem věci, na které nejsem pyšný.“ „Pracuju na tom, abych na kurtu vypadal jako dobrý člověk. Myslím si, že v soukromí nejsem zlý.“ „Při zápase jsem se stoprocentně soustředil. Po něm jsem se s diváky trochu poškádlil, což mě bavilo. Doufám, že se bavili i oni.“ „A můj taneček po proměněném mečbolu? Jen jsem měl radost po postupu do svého prvního grandslamového čtvrtfinále. Nikoho jsem nechtěl naštvat.“ Medveděvův případ ukazuje, že stejně jako v jiných životních situacích není moudré soudit lidi pouze podle prvního dojmu. Žádný tenista letos nenasbíral víc vítězství než on (48). Chlapík, kterého kvůli jeho úderům přirovnávají k Miloslavu Mečířovi nebo Jimmymu Connorsovi, si nezaslouží pozornost jenom za kočkování s obecenstvem. Úterní partie ruského padoucha se Švýcarem Stanem Wawrinkou na Ashe Stadium každopádně slibuje náramnou sportovní podívanou. A nejspíš i působivou show.