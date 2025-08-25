Pětatřicetiletá Kvitová proti o třináct let mladší Francouzce vůbec nestíhala a utržila od ní osmou porážku po únorovém návratu z mateřské pauzy.
Kvitová vs. Parryová
Reportáž z utkání
Po porodu syna Petra vyhrála jediné utkání a tak to také zůstane, neboť na US Open se s kariérou rozloučila.
A ve svém poslední zápase se od začátku trápila, její závěrečný duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.
Připravujeme podrobnosti...
Zastaví Krejčíková mladou Kanaďanku?
Krejčíková hraje dokonce na druhém nejrozlehlejším kurtu Louise Armstronga. Její soupeřkou je teprve osmnáctiletá kanadská hvězda Victoria Mboková, která díky nedávnému titulu z Montrealu vystoupala už na 23. místo žebříčku.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Victoria Mboková
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Z tohoto pohledu je favoritkou, nicméně Češka, která ovládla loňský Wimbledon i Roland Garros 2021, má mnohem více zkušeností. Mboková startuje na svém teprve třetím grandslamu v kariéře.
Bouzková nastoupí dva dny po skreči
Na generálce v mexickém Monterrey se jí dařilo a vyhrála tři zápasy, nicméně sobotní semifinále Marie Bouzková po prvním setu skrečovala. Možná šlo jen o prevenci před startem US Open, které zahájí proti Else Jacquemotové z Francie.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Elsa Jacquemotová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Zápas je na programu jako třetí v pořadí na kurtu číslo 10 a jako favoritka do něj půjde česká bojovnice, jež vyhrála deset z posledních dvanácti zápasů a slavila i triumf na domácím podniku v Praze. Jacquemotová je v pořadí 91.
Muchová proti 45leté legendě
Ošemetný test čeká Muchovou. Od 1:00 SELČ vyzve na dvorci Arthura Ashe domácí ikonu Venus Williamsovou. Sedminásobné grandslamové šampionce je sice už 45 let, ale nedávno ve Washingtonu dokázala vyhrát první kolo.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Venus Williamsová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Čerstvě devětadvacetiletá Češka hrála na loňském i předloňském US Open semifinále, v této sezoně ji dlouho trápily problémy s levým zápěstím, které v posledních týdnech zlepšila. Proti Williamsové se bude muset vypořádat i s bouřícím americkým publikem na největším tenisovém stadionu na světě.
Co dalšího nabízí druhý den US Open?
- První kolo odehraje světová dvojka Španěl Carlos Alcaraz, utká se s americkým obrem Reillym Opelkou.
- V ženské dvouhře nastoupí domácí Madison Keysová či Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která se v případě úspěchu střetne ve druhém kole s Češkou Terezou Valentovou.