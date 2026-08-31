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US Open ONLINE: Hrají Muchová, Bejlek a Bouzková, první kolo čeká i Noskovou

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Sledujeme online   17:00

Karolína Muchová v semifinále smíšené čtyřhry na US Open | foto: AP

V pondělí vstoupí do US Open sedm českých tenistů včetně wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Aktuálně na betonových kurtech ve Flushing Meadows zápolí Karolína Muchová, Sára Bejlek a Marie Bouzková, později nastoupí ještě Jakub Menšík, Kateřina Siniaková a Dalibor Svrčina.

Pro nasazenou sedmičku Muchovou je první kolo proti 86. hráčce světa Rakušance Sinje Krausové prvním singlovým utkáním od wimbledonského finále. Po něm byla na menší operaci, také oslavila třicetiny.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Sinja Krausová

První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.

Na US Open se jí dlouhodobě daří, dosáhla zde na dvě semifinále (2023 a 2024) a loni vypadla ve čtvrtfinále. Letos se navíc na poslední grandslam sezony naladila titulem v mixu po boku Menšíka.

Potvrdí Bejlek formu ze Cincinnati?

Díky parádnímu tažení do semifinále v Cincinnati se mezi nasazené – konkrétně na 28. místo – vešla i Bejlek. V prvním kole soupeří se Španělkou Cristinou Bucsaovou.

ONLINE: Sára Bejlek vs. Cristina Bucsaová

První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.

Hlavní soutěž US Open zažívá teprve podruhé, při premiéře v sezoně 2022 coby teprve 16letá skončila hned na úvod. Loni vypadla v prvním kole kvalifikace.

Bouzková chce odplatu za loňskou prohru

Pětadvacátá nasazená Bouzková se zatím pouze jednou dostala na US Open do třetího kola. Los jí pro úvod přidělil Francouzku Elsu Jacquemotovou, s níž loni ve stejné fázi turnaje prohrála.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Elsa Jacquemotová

První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Svrčina má po kvalifikaci přijatelného soka

Vůbec poprvé v kariéře si hlavní soutěž US Open zahraje 23letý Svrčina, probojoval se do ní z kvalifikace. Vítězné rozpoložení se pokusí udržet proti Francouzi Valentinu Royerovi, 74. hráči světa.

ONLINE: Dalibor Svrčina vs. Valentin Royer

První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Šampionka Wimbledonu proti rozjeté Američance

Nosková jde do US Open coby šestá nasazená, od titulu z Wimbledonu si v Torontu a Cincinnati stanovila nevýraznou zápasovou bilanci 2:2.

ONLINE: Linda Nosková vs. Katie Volynetsová

První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Její soupeřka Američanka Katie Volynetsová dorazila do New Yorku v lepší formě, v sobotu ovládla turnaj menší kategorie ve Philadelphii, kde vyhrála pět zápasů bez ztráty setu. Přesto je v prvním vzájemném utkání favoritkou jedenadvacetiletá Češka.

Menšíka čeká outsider z Japonska

Den před svými 21. narozeninami vstoupí do US Open Menšík. Změří síly s Japoncem Šintarem Močizukim, který se do hlavní soutěže dostal až jako šťastný poražený z kvalifikace. V žebříčku mu patří 117. místo.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Šintaro Močizuki

První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Český talent plní roli 17. nasazeného, nedávno hrál v Montrealu čtvrtfinále, což je jeho nejlepší výsledek od semifinále Roland Garros.

Siniaková proti Italce Cocciarettové

V posledních třech ročnících Siniaková vždy vypadla v prvním kole, letos to bude chtít změnit proti Italce Elisabettě Cocciarettové. Coby 39. hráčka žebříčku bude proti o 27 míst níže postavené sokyni favoritkou.

ONLINE: K. Siniaková vs. E. Cocciarettová

První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Co dalšího nabízí druhý den US Open?

  • Na stadionu Arthura Ashe vstoupí do turnaje obhájci loňských titulů – Aryna Sabalenková a Carlos Alcaraz. Pro Španěla půjde o první start ve dvouhře od dubna, dlouho léčil zranění zápěstí.

Pondělní program US Open

začátky v 17:00 SELČ

Kurt Arthura Ashe (18:00): Sabalenková (1-Běl.) - Osoriová (Kol.), Safiullin (Rus.) - Alcaraz (2-Šp.), 01:00 Shelton (8-USA) - Griekspoor (Niz.), Ósakaová (13-Jap.) - Zacharovová (Rus.)

Kurt Louise Armstronga: Tsitsipas (Řec.) - Fils (10-Fr.), Kruegerová (USA) - Anisimovová (10-USA), 01:00 Šwiateková (8-Pol.) - Wang Si-jü (Čína), Damm (USA) - Tiafoe (11-USA)

Grandstand: Muchová (7-ČR) - Krausová (Rak.), Chwaliňská (20-Pol.) - Townsendová (USA), Berrettini (It.) - Wawrinka (Švýc.), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Hijikata (Austr.)

Kurt č. 5, 1. zápas: Bejlek (28-ČR) - Bucsaová (Šp.), 4. zápas: Menšík (17-ČR) - Močizuki (Jap.)

Kurt č. 6, 4. zápas: Cocciarettová (It.) - Siniaková (ČR)

Kurt č. 10, 1. zápas: Jacquemotová (Fr.) - Bouzková (25-ČR)

Kurt č. 11, 3. zápas: Volynetsová (USA) - Nosková (6-ČR)

Kurt č. 15, 3. zápas: Svrčina (ČR) - Royer (Fr.)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Krausová vs. MuchováTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Krausová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 6.70
  • -
  • 1.10
Varillas vs. KumstátTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Varillas vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.69
  • -
  • 1.41
Bejlek vs. BucsaováTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Bejlek vs. Bucsaová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.39
  • -
  • 2.94
Jacquemotová vs. BouzkováTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Jacquemotová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:10
  • 6.70
  • -
  • 1.10
Svrčina vs. RoyerTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Svrčina vs. Royer //www.idnes.cz/sport
31. 8. 20:00
  • 1.93
  • -
  • 1.87
Menšík vs. MočizukiTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Menšík vs. Močizuki //www.idnes.cz/sport
31. 8. 22:00
  • 1.09
  • -
  • 6.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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