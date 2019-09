ONLINE: Bencicová hraje s Vekičovou o semifinále US Open, nastoupí Nadal

New York (Od našeho zpravodaje) Další předčasný konec výpravy za velkým titulem. Další palčivá porážka po ukrutně vyrovnané bitvě....

Americká klasika. Rus padouchem. Medveděv vítězí a provokuje diváky

New York (Od našeho zpravodaje) V akčních nebo špionážních holywoodských filmech býval často lumpem Sovět či Rus. Na US Open se do...