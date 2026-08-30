Lehečka začíná program na Grandstandu, na třetím největším dvorci areálu čelí Pablu Carreňovi. Coby 18. nasazený je proti 66. tenistovi žebříčku favoritem, ale s pětatřicetiletým Španělem nečekaně prohrál v prvním kole letošního Roland Garros.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Pablo Carreňo
První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Pro 24letého Čecha je to první grandslam pod vedením nového trenéra, po Wimbledonu vyměnil Michala Navrátila za Frédérica Fontanga. Loni na US Open došel až do čtvrtfinále.
Velkou favoritkou je také Krejčíková
Krejčíková, která před rokem v New Yorku taktéž postoupila mezi nejlepší osmičku, v prvním kole soupeří s Kamillou Rachimovovou z Uzbekistánu, momentálně 88. hráčkou pořadí.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Kamilla Rachimovová
První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Před pěti lety ji na US Open porazila, teď usiluje o první výhru v rámci severoamerické šňůry, protože v Torontu i Cincinnati skončila hned po prvním utkání. V pavouku plní roli 27. nasazené.
Macháčovi se po pauze zatím nedaří
Zpátky do formy se chce dostat Macháč. Před dvěma týdny se vrátil na turnaje po dvouapůlměsíční zdravotní pauze a oba dosavadní zápasy prohrál. Uspěje proti britskému kvalifikantovi Tobymu Samuelovi?
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Toby Samuel
První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Ačkoliv je v žebříčku o padesát míst výše, bude to mít těžké, protože Samuel už v New Yorku vyhrál tři utkání. Vítěz duelu nastoupí ve druhém kole proti Lehečkovi, nebo Carreňovi.
Deset let po finále, dva roky od vážného zranění
Předloni si Plíšková na posledním grandslamu sezony vážně zranila kotník, na elitní okruh se vrátila až zkraje letošního roku. Návrat jí zatím vychází solidně, pokusí se to potvrdit proti Belgičance Hanne Vandewinkelové.
ONLINE: Karolína Plíšková vs. Hanne Vandewinkelová
První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
V žebříčku je zkušená Češka o dvacet příček výše, přesně před deseti lety hrála na US Open finále.
Kopřiva proti nasazenému Argentinci
Turnajového hráče číslo 27 Tomáse Marína Etcheverryho zkusí v prvním kole zaskočit Kopřiva. V únoru s ním prohrál na antuce v Riu. Český tenista okusí hlavní soutěž US Open teprve podruhé v kariéře a zabojuje o první vítězství.
ONLINE: Vít Kopřiva vs. Tomás Martín Etcheverry
První kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Co dalšího nabízí první den US Open?
- Na centrálním dvorci Arthura Ashe se představí světová trojka Jessica Pegulaová, grandslamový rekordman Novak Djokovič a také Venus Williamsová.
Nedělní program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (18:00): Pegulaová (3-USA) - Ruseová (Rum.), Medveděv (7-Rus.) - Gaston (Fr.), 01:00 Navone (Arg.) - Djokovič (4-Srb.), V. Williamsová - Keninová (obě USA)
Kurt Louise Armstronga: Paoliniová (19-It.) - Erjavecová (Slovin.), Wong (Hong.) - Paul (20-USA), 01:00 Svitolinová (9-Ukr.) - Sierraová (Arg.), Bublik (15-Kaz.) - Wolf (USA)
Grandstand: Lehečka (18-ČR) - Carreňo (Šp.), Kosťuková (11-Ukr.) - Hunterová (Austr.), Kecmanovič (Srb.) - Shapovalov (Kan.), Navarrová (26-USA) - Boissonová (Fr.)
Kurt č. 17, 1. zápas: Rachimovová (Uzb.) - Krejčíková (27-ČR)
Kurt č. 6, 4. zápas: Etcheverry (27-Arg.) - Kopřiva (ČR)
Kurt č. 10, 2. zápas: Samuel (Brit.) - Macháč (ČR)
Kurt č. 12, 3. zápas: Vandewinkelová (Belg.) - Plíšková (ČR)