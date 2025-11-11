Džábirové pauzu prodloužila radostná novina, finalistka Wimbledonu čeká dítě

„Vzala jsem si malou pauzu, abych se zotavila a načerpala nové síly. Ukázalo se ale, že jsme naplánovali ten nejroztomilejší comeback vůbec...,“ uvedla trojnásobná grandslamová finalistka na instagramu. „Kurt si bude muset ještě chvíli počkat, protože brzy... přivítáme naši nejmenší spoluhráčku,“ napsala k videu.
Džábirová, jež se ve světovém žebříčku aktuálně propadla na 79. místo, nyní odsune tenisovou kariéru na vedlejší kolej a zaměří se na rodinu. Prozradila, že s manželem očekávají narození syna, na svět by měl přijít v dubnu 2026.
Než oznámila tenisovou pauzu, prožila Džábirová dvě náročné sezony na okruhu WTA. V nedávném rozhovoru pro Sky Sport zkritizovala nabitý kalendář, který ji dohnal až k depresím. Během kariéry získala pět titulů ve dvouhře, největší úspěchy slavila v letech 2022 a 2023, kdy si dvakrát zahrála ve finále Wimbledonu a v roce 2022 i na US Open.