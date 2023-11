Džábirová pomůže Palestincům. Chci mír, je mi smutno, říká a plánuje nadaci

„Z vítězství mám radost, ale v poslední době nejsem šťastná. Situace ve světě mě znepokojuje,“ začala vyprávění na dvorci v mexickém Cancúnu, načež se ihned rozplakala. Po chvilce už opět znovu mluvila o probíhajícím konfliktu, který vypukl poté, co při nečekaném útoku na Izrael zabil Hamás 1400 osob, převážně civilistů.

V odvetě zahájil Izrael tažení proti Hamásu, od té doby zemřelo v Pásmu Gazy podle tamních úřadů zhruba devět tisíc lidí.

„Je velmi těžké vidět, jak tam každý den umírají děti a miminka. Proto jsem se rozhodla věnovat část své finanční odměny na pomoc Palestincům,“ prozradila Džábirová.

„Vím, že by to tady mělo být hlavně o tenise, ale každý den se dívat na ta videa je opravdu frustrující,“ dodala. „Toto není politické poselství, je to jen lidskost. Chci mír,“ vyslala arabská tenistka směrem ke konfliktu, který probíhá kousek od jejího domova.

Nad Vondroušovou zvítězila tuniská hráčka 6:4, 6:3, oplatila jí tak porážku z letošního wimbledonského finále. Přesto později na tiskové konferenci přiznala, že myšlenky na válečný konflikt jí v soustředění na tenis hodně škodí.

„Nemůžu klidně spát, ani relaxovat. Nejhorší je, že se cítím beznadějně, mám pocit, že nemůžu nic udělat. Přála bych si mít kouzelnou ruku a všechno ukončit,“ popsala Džábirová.

Vzápětí zopakovala, že chce svobodu a mír úplně pro všechny. „Vím, že peníze pro Palestince momentálně nic neznamenají. Přesto však doufám, že jim alespoň trošku pomůžou.“

Džábirová na Turnaji mistryň stále živí naděje na postup do sobotního semifinále. Aby se vysněnému cíli přiblížila, měla by v pátečním zápase překonat Polku Igu Šwiatekovou ve dvou setech. „Ale tahle utkání jsou nic proti tomu, co se děje ve světě.“

I proto už tuniská tenistka plánuje vlastní iniciativu. „Nechci být jen sportovkyně, ale hlavně dobrý člověk. Moje tenisová kariéra stejně jednou skončí,“ uvědomuje si. „Chci pomáhat lidem, kteří jsou v těžké situaci. Brzy budu zakládat vlastní nadaci.“