Tenisté zahájí v Austrálii premiérový United Cup soubojem s USA

Po české mužské jedničce Lehečkovi půjde do akce Marie Bouzková, jež vyzve jedenáctou hráčku světa Madison Keysovou. O den později pokračuje střetnutí s USA utkáním Petry Kvitové proti světové trojce Jessice Pegulaové. Tomáš Macháč následně narazí na semifinalistu posledního US Open Francese Tiafoea a program zápasu zakončí smíšená čtyřhra.

„Těším se. Tím, jak je to nové, tak to bude super. Ještě hrajeme v Sydney, což je krásné město. Nazvala bych to jako prodlouženou přípravu,“ řekla novinářům Kvitová. „Bude to něco jiného. Jsou tam garantované dva zápasy a ve hře jsou body do žebříčků ATP a WTA. Myslím, že to bude fajn. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedla dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Češi odletěli do Austrálie 25. prosince. Šestičlennou nominaci doplnili Dalibor Svrčina a Jesika Malečková. Vedle Sydney se turnaj koná na tvrdém povrchu také v Brisbane a v Perthu. Celkové prize money činí 15 milionů dolarů, body se budou přidělovat podle kategorií ATP 500 a WTA 500.

Soutěž nahradila dosavadní ATP Cup a formátem duelů smíšených týmů navázala na Hopmanův pohár. Půjde o zahajovací podnik nové sezony. V Austrálii se následně uskuteční turnaj v Adelaide, od 16. do 29. ledna je v Melbourne na programu první grandslam sezony Australian Open.

Jiří Lehečka

„Chtěla jsem tuhle novou týmovou soutěž zkusit. Jsem ráda, že Jirka (Vaněk) obvolal ostatní hráče a hráčky a nakonec jsme do toho šli. Těší mě, že to takhle vše klaplo a máme možnost být jako Česká republika v takto unikátní nové soutěži,“ doplnila Kvitová.

Po souboji USA vyzvou Češi 31. prosince a 1. ledna Německo, které vede po zranění se navrátivší Alexander Zverev. Olympijský šampion z Tokia se utká na úvod s Lehečkou a Bouzková poté narazí na Jule Niemeierovou. Druhý den čeká Kvitovou Laura Siegemundová, Macháč vyzve Oscara Otteho a na závěr přijde na řadu opět smíšená čtyřhra.

V případě postupu by Češi narazili v „městském finále“ na vítěze skupiny D, v níž jsou Španělé, Britové a domácí Australané. Takové duely se uskuteční i v Brisbane a Perthu, do boje o celkový triumf postoupí jejich vítězové a jeden poražený celek s nejlepším výsledkem ze skupiny.

United Cupu se zúčastní 18 týmů. Skupinu A tvoří Řecko, Belgie a Bulharsko, ve skupině B jsou Polsko, Švýcarsko a Kazachstán. V éčku se utkají Itálie, Brazílie, Norsko a ve skupině F jsou Francie, Chorvatsko a Argentina.

Mezi přihlášenými hvězdami jsou například světová jednička Polka Iga Šwiateková, vítěz rekordních 22 grandslamů Španěl Rafael Nadal, finalista posledního Wimbledonu Nick Kyrgios z Austrálie nebo světová čtyřka Řek Stefanos Tsitsipas.