Muchová s Macháčem na United Cupu podlehli Polsku, šance na postup trvá

České reprezentanty poslal do vedení Tomáš Macháč, který zdolal světovou šestnáctku Huberta Hurkacze 7:5, 3:6, 6:4. Karolína Muchová poté podlehla pětinásobné grandslamové šampionce Ize Šwiatekové 3:6, 4:6. V rozhodující smíšené čtyřhře Macháč s Muchovou prohráli s Hurkaczem a Šwiatekovou 6:7, 3:6. Loňští finalisté Poláci si zajistili postup z prvního místa.

Pokud by Češi postoupili do čtvrtfinále, čekala by je s Polskem odveta. Utkání by se hrálo ve čtvrtek. Češi mohou postoupit mezi nejlepší osmičku poprvé v historii. V minulé sezoně neuspěli ve skupině s Čínou a Srbskem, o rok dříve skončili v základní části s USA a Německem.

Čtyřiadvacetiletý Macháč porazil Hurkacze poprvé v kariéře a oplatil mu loňskou porážku ze čtvrtfinále turnaje v Marseille. Duel vyhrál za necelé dvě hodiny. Polákovi nepomohlo ani 14 es. První set získal berounský rodák díky brejku v jedenácté hře. Hurkacz srovnal po lepší koncovce druhé sady. V rozhodujícím třetím setu ale Macháč udeřil v desátém gamu, kdy za stavu 5:4 sebral soupeři servis i celý zápas.

Další takřka dvouhodinový duel svedla poté Muchová se Šwiatekovou. Češka však neuspěla a prohrála se světovou dvojkou potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Olomoucká rodačka přišla v každém setu dvakrát o servis, soupeřce prolomila podání vždy jen jednou.

O porážce Česka rozhodla smíšená čtyřhra. Macháč s Muchovou proti Hurkaczovi se Šwiatekovou sice v prvním setu dotáhli manko 2:5, v tiebreaku ale podlehli 3:7. Ve druhé sadě znovu brzy ztráceli 1:5 a manko už nedohnali.