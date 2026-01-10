Švýcarští tenisté porazili Belgii a jsou prvními finalisty United Cupu

Osmadvacetiletá Bencicová začala výhrou nad Elise Mertensovou 6:3, 4:6, 7:6. Belgii, která ve čtvrtfinále vyřadila český tým, vrátil do hry Zizou Bergs, jenž zdolal veterána Stana Wawrinku 6:3, 6:7, 6:3. Rozhodla smíšená čtyřhra, v níž Bencicová s Jakubem Paulem zvítězili nad dvojicí Mertensová, Bergs 6:3, 0:6, 10:5.
|
Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat
„V tomhle týmu je vždy snadné najít energii. Hrát s Belindou je skvělé. Klobouk dolů před ní, poté co hrála skoro tři hodiny ve dvouhře a pak se ještě vrátila na čtyřhru,“ ocenil Paul v rozhovoru na kurtu olympijskou vítězku z Tokia 2021.
Švýcaři vyhráli na turnaji všechny čtyři dosavadní zápasy. Ve čtvrtfinále vyřadili Argentinu, v základní skupině porazili Itálii a Francii. Bencicová vyhrála všechna svá utkání.
Soutěž smíšených tenisových družstev United Cup
v Sydney (tvrdý povrch):
Semifinále: