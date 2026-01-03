Vítězný začátek loučení. Paráda, liboval si veterán Wawrinka na United Cupu

  10:24
Trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka zahájil poslední sezonu v kariéře ve velkém stylu. Čtyřicetiletý Švýcar na tenisovém United Cupu v Perthu otočil zápas s favorizovaným Francouzem Arthurem Rinderknechem a zvítězil 5:7, 7:6, 7:6 po třech hodinách a 16 minutách.

Stan Wawrinka v zápase na United Cupu v Perthu. | foto: AP

Uspěla také Belinda Bencicová, která porazila Léolii Jeanjeanovou 6:2, 6:4 a švýcarský tým svůj úvodní zápas ve skupině B vyhrál.

„Byla to pořádná bitva,“ prohlásil Wawrinka, který je v žebříčku ATP na 157. místě, po vítězství nad 29. hráčem světa. S Rinderknechem hrál poprvé.

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

„Je to úžasné sem poprvé přijet a mít tolik podpory. Dvacet let na okruhu, pořád hrajete na stejných místech a na stejných turnajích. Takže pro mě je to paráda zahrát si v Perthu,“ liboval si švýcarský veterán, který v prosinci oznámil, že tato sezona bude jeho poslední.

Soutěž smíšených tenisových družstev United Cup v Perthu a Sydney:

Skupina B:
Francie - Švýcarsko 0:2 (po dvouhrách)
Jeanjeanová - Bencicová 2:6, 4:6,
Rinderknech - Wawrinka 7:5, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Skupina D:
Belgie - Čína 1:2
Mertensová - Ču Lin 6:2, 6:2,
Bergs - Čang Č’-čen 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 5:7,
Bergs, Mertensová - Čang Č’-čen, Ču Lin 7:5, 6:7 (5:7), 6:10.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Zádrhel pro Tomečka těsně před startem Dakaru. Z posádky musel vyřadit syna

Tomáš Tomeček se svou Tatrou na Africa Eco Race

Nepříjemné problémy musel krátce před startem Rallye Dakar řešit pilot kamionu Tomáš Tomeček. Až při administrativních přejímkách zjistil, že všichni členové posádky musí mít vedle licence...

3. ledna 2026  9:35

Fotbalový rok 2026. Deset zásadních otázek pro příštích 365 dní

Čeští fotbalisté se radují z gólu Patrika Schicka (vlevo) v kvalifikaci na MS...

V hlavních rolích reprezentační týmy. Ten český má stále ještě šanci se na letošním světovém šampionátu objevit, 42 dalších výběrů už přemýšlí o letních bojích ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku....

3. ledna 2026  9:29

Hronek asistoval za Vancouver, Rangers uspěli v duelu pod širým nebem

Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem.

Hokejový obránce Filip Hronek se jednou asistencí připomněl v zápase Vancouveru se Seattlem 3:4 po sam. nájezdech. Do krize se propadající Anaheim padl už popáté v řadě. Naposledy tým českého...

3. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  9:08

Atlanta přidala v novém roce výhru nad New Yorkem, Krejčí přispěl osmi body

Mohamed Diawara (51) se snaží proniknout přes obranu Víta Krejčího.

I díky osmi bodům Víta Krejčího zvítězili basketbalisté Atlanty v NBA na hřišti New Yorku. Druhý nejlepší tým Východní konference porazili 111:99 a uspěli podruhé za sebou po předchozích sedmi...

3. ledna 2026  8:50

Obličeje Čechů v EA FC 26 pod lupou. Koho hra trefila a kde selhala?

Hráči (zleva) Lukáš Červ, Patrik Shick, Robin Hranáč a Tomáš Souček.

Jak moc se digitální podoba blíží realitě? Fotbalová hra EA FC 26 opět rozpoutala debatu mezi fanoušky. Podívali jsme se na obličeje českých hráčů a porovnali je s jejich skutečnou podobou. Někde se...

3. ledna 2026  8:44

Výkon bez hloupostí a lehkovážnosti. Augustu těšilo: Konec byl vyspělý, bez chyb

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Výsledek 6:2 naznačuje jednoznačnou záležitost. Ale snadné to se Švýcary rozhodně nebylo. „Na začátku jsme možná byli trochu nervózní,“ uznal Patrik Augusta. Jak čtvrtfinále plynulo, nabíral dojem,...

3. ledna 2026  8:15

Kanadští junioři přejeli na MS Slováky 7:1, Finové vyřadili z boje o medaile Američany

Kanadský brankář Jack Ivankovic slaví výhru nad Slovenskem.

Švédští hokejisté přehráli ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V nedělním semifinále se utkají s Finskem, které porazilo Spojené státy...

2. ledna 2026  23:08,  aktualizováno  3. 1. 7:38

Plekanec si comeback na brněnský led osladil výhrou. Zazářil Ojamäki

Tomáš Bartejs z Komety (vlevo) sleduje Samuela Vigneaulta z Kladna

I druhý zápas v roli hlavního trenéra Tomášovi Plekancovi vyšel. Kladno v rámci 37. kola hokejové extraligy porazilo v Brně Kometu 4:2. „Po inkasovaných brankách jsme nebyli schopní se nastartovat,...

3. ledna 2026  6:59

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

3. ledna 2026  6:08

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

3. ledna 2026,  aktualizováno  5:37

