Vítězný začátek loučení. Paráda, liboval si veterán Wawrinka na United Cupu

Uspěla také Belinda Bencicová, která porazila Léolii Jeanjeanovou 6:2, 6:4 a švýcarský tým svůj úvodní zápas ve skupině B vyhrál.
„Byla to pořádná bitva,“ prohlásil Wawrinka, který je v žebříčku ATP na 157. místě, po vítězství nad 29. hráčem světa. S Rinderknechem hrál poprvé.
„Je to úžasné sem poprvé přijet a mít tolik podpory. Dvacet let na okruhu, pořád hrajete na stejných místech a na stejných turnajích. Takže pro mě je to paráda zahrát si v Perthu,“ liboval si švýcarský veterán, který v prosinci oznámil, že tato sezona bude jeho poslední.
