Kyrgios zaskočil Austrálii. Spoluhráči se diví, Tsitsipas přeje pěknou dovolenou

„Myslím, že půjde o skvělou soutěž. Muži a ženy společně reprezentují svou zemi a fanoušci mohou sledovat, jak za ni bojují proti nejlepším z celého světa,“ lákal Kyrgios na United Cup.

Sám do zápolení nakonec nezasáhne. Z turnaje se na poslední chvíli ze zdravotních důvodů odhlásil.

Mezitím už Kyrgiosovi reprezentační kolegové mířili na tiskovou konferenci, kde okamžitě čelili otázkám právě na jeho absenci.

„Pro nás je to taky novinka, o jeho konci jsme se dozvěděli zhruba před deseti minutami,“ reagovala týmová kapitánka Samantha Stosurová.

Ani ostatní evidentně rozladění členové australského družstva se o svém excentrickém parťákovi nechtěli bavit.

„Víte, asi by bylo lepší, kdybychom mluvili o tomto skvělém týmu,“ poznamenal Alex de Minaur, který nově zastává roli mužské týmové jedničky. „Jsme tady a jsme rádi, že tu můžeme být. Moc se na novou soutěž těšíme, nebudeme si raději povídat o tom?“ doplnil.

Austrálie bez své původní jedničky začala duel s Británií mizerně: de Minaur i Zoe Hivesová ve čtvrtek své zápasy prohráli.

Australský tenista Alex de Minaur na United Cupu.

Odhlášení Kyrgiose neuniklo ani Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi, který okamžitě využil příležitost k popíchnutí rivala. „Pro mě to není žádné překvapení. Doufám, že si užije dovolenou,“ popřál mu na dálku.

Ostré vzkazy si vyměňují od letošního střetnutí ve třetím kole Wimbledonu, ve kterém se dostali několikrát do slovní potyčky, fanoušci si kromě nadávek vyslechli i žádosti o diskvalifikaci a na pozápasové tiskové konferenci pak Tsitsipas nazval Kyrgiose „tyranem“.

Nejlepšího australského tenisty současnosti se naopak zastal ředitel United Cupu Stephen Farrow. Pro Sydney Morning Herald uvedl, že o zdravotních problémech domácí hvězdy věděl.

„Už jen to, že s oznámením přišel tak pozdě, ukazuje, jak moc si chtěl na United Cupu zahrát. Mluvil jsem s ním v úterý a rozhodnutí o účasti nechával na poslední chvíli. Doufali jsme, že mu zdravotní stav umožní nastoupit, ale bohužel ne,“ vysvětloval.

A dodal, že rozhodnutí Kyrgiose chápe: „ělí nás jen dva týdny od začátku prvního grandslamu sezony a hráči jeho kvalit se musí soustředit právě na něj.“

Zdroj z Australanova týmu pro Sydney Morning Herald potvrdil, že se Kyrgios chce soustředit právě na Australian Open. Z neúčasti na United Cupu je údajně zklamaný, ale doufá, že příští rok bude mít další příležitost týmu pomoct.

Jenže pochybnosti o jeho vztahu k reprezentování Austrálie podobná vyjádření neutiší. Letos už odmítl účast v Davis Cupu proti Kanadě, navíc otevřeně přiznal, že mnohem důležitější jsou pro něj finanční odměny.

Nick Kyrgios v osmifinále US Open.

„V této fázi kariéry dělám to, co je pro mě nejlepší. Můžu cestovat po světě a hrát na exhibicích za šestimístné sumy. Zasloužím si to, není těžké se takto rozhodovat,“ rozpovídal se nedávno v Saúdské Arábii pro Australian Associated Press.

„Mnohem raději vezmu rodinu nebo přítelkyni na podobné akce než někde týden hrát za menší peníze bez možnosti s nimi být,“ argumentoval.

Podobná prohlášení nejsou u Kyrgiose nic nového, pověst bouřliváka si bez větších potíží častými výstřelky udržuje. Jen na US Open zaplatil pokuty za nesportovní chování v celkové výši 32 500 dolarů.

Na Australian Open ale může své herní kvality naplno předvést a ukázat domácímu publiku, že další reprezentační absence měla smysluplný důvod.