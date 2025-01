Blesky jdou šlehat i raketou, ne jen kladivem. Jak si Macháč zahrál na Thora

8:59

Známý showman Tomáš Macháč dokáže na tenisovém kurtu vykouzlit rozmanité role, naposledy se stylizoval do boha hromu Thora. Když ve středu na United Cupu vypálil nechytatelný forhend, namířil raketu k obloze, nechal do ní udeřit pomyslný blesk a pak s ní v pokleku praštil do země. Přesně takto své nepřátele ničí známá postava ze severské mytologie a komiksových knih. Jen místo rakety používá bájné kladivo.