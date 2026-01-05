Češi zakončí působení v základní fázi v úterý. O vítězství ve skupině a jisté postupové místo se střetnou s domácí Austrálií. Ta v úvodním utkání porazila Norsko 2:1 na zápasy.
Ze tří základních skupin v Sydney postoupí do další fáze vítězové a nejlepší tým na druhém místě. Češi usilují ve čtvrtém ročníku o obhajobu loňského semifinále. Tehdy nestačili na pozdější šampiony z USA.
Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Krejčíková zaznamenala úspěšný návrat po zranění. Proti 533. hráčce světa Helgöové potvrdila roli favoritky a zvítězila za hodinu a půl. V prvním setu uspěla díky obratu ze stavu 1:3 na 5:3, ve druhé sadě získala brzké vedení 3:0 a náskok už dotáhla.
„Nehrála jsem dlouhou dobu, to zranění bylo opravdu těžké a nešťastné. Jsem ráda, že tu jsem, že mohu hrát a že si to tu mohu užít. Jsem šťastná, že konečně mohu dokončit zápas,“ řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková. „Koleno už je lepší. Chtělo to čas, ale zlepšuje se to každým dnem a jsem za to ráda,“ uvedla předloňská vítězka Wimbledonu.
Dvacetiletý Menšík svedl s 12. tenistou světa Ruudem více než dvouhodinovou bitvu, pomohlo mu také 16 es. První set ovládl v koncovce, kdy získal brejk na 6:5 a poté využil při podání druhý setbol. Ve druhé sadě Menšík nedotáhl náskok 5:3 a rozhodlo se v tie-breaku. V něm český tenista otočil vývoj ze stavu 3:5 a uspěl 8:6.
„První zápas sezony není nikdy snadný,“ řekl Menšík. „Byl to pořádný boj. Za vítězství jsem vděčný. V závěrech obou setů jsem vždy našel nějakou sílu a to bylo nejdůležitější,“ podotkl vítěz loňského turnaje Masters v Miami.
United Cup v Sydney a Perthu
Soutěž smíšených tenisových družstev (tvrdý povrch)
Skupina D:
Tabulka:
|1.
|Česko
|1
|1
|0
|3:0
|1
|2.
|Austrálie
|1
|1
|0
|2:1
|1
|3.
|Norsko
|2
|0
|2
|1:5
|0