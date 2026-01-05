Čeští tenisté v úvodu United Cupu hladce přehráli Norsko, postup mají na dosah

Čeští tenisté porazili v úvodu United Cupu soupeře z Norska 3:0 na zápasy a vykročili ve skupině D za postupem do čtvrtfinále. Výběr kapitána Jiřího Nováka rozhodl už po dvouhrách, kde Barbora Krejčíková zvítězila nad Malene Helgöovou 6:4, 6:3 a Jakub Menšík zdolal Caspera Ruuda 7:5, 7:6. Krejčíková s Adamem Pavláskem poté v závěrečné čtyřhře porazili dvojici Ulrikke Eikeriová, Viktor Durasovic 7:5, 6:2.
Jakub Menšík slaví výhru v zápase United Cupu.

foto: Rick RycroftAP

Barbora Krejčíková se raduje během týmové soutěže United Cup.
Barbora Krejčíková během týmové soutěže United Cup
Barbora Krejčíková během týmové soutěže United Cup
Barbora Krejčíková a kapitán Jiří Novák slaví českou výhru na United Cupu.
Češi zakončí působení v základní fázi v úterý. O vítězství ve skupině a jisté postupové místo se střetnou s domácí Austrálií. Ta v úvodním utkání porazila Norsko 2:1 na zápasy.

Ze tří základních skupin v Sydney postoupí do další fáze vítězové a nejlepší tým na druhém místě. Češi usilují ve čtvrtém ročníku o obhajobu loňského semifinále. Tehdy nestačili na pozdější šampiony z USA.

Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Krejčíková zaznamenala úspěšný návrat po zranění. Proti 533. hráčce světa Helgöové potvrdila roli favoritky a zvítězila za hodinu a půl. V prvním setu uspěla díky obratu ze stavu 1:3 na 5:3, ve druhé sadě získala brzké vedení 3:0 a náskok už dotáhla.

„Nehrála jsem dlouhou dobu, to zranění bylo opravdu těžké a nešťastné. Jsem ráda, že tu jsem, že mohu hrát a že si to tu mohu užít. Jsem šťastná, že konečně mohu dokončit zápas,“ řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková. „Koleno už je lepší. Chtělo to čas, ale zlepšuje se to každým dnem a jsem za to ráda,“ uvedla předloňská vítězka Wimbledonu.

Barbora Krejčíková a kapitán Jiří Novák slaví českou výhru na United Cupu.

Dvacetiletý Menšík svedl s 12. tenistou světa Ruudem více než dvouhodinovou bitvu, pomohlo mu také 16 es. První set ovládl v koncovce, kdy získal brejk na 6:5 a poté využil při podání druhý setbol. Ve druhé sadě Menšík nedotáhl náskok 5:3 a rozhodlo se v tie-breaku. V něm český tenista otočil vývoj ze stavu 3:5 a uspěl 8:6.

„První zápas sezony není nikdy snadný,“ řekl Menšík. „Byl to pořádný boj. Za vítězství jsem vděčný. V závěrech obou setů jsem vždy našel nějakou sílu a to bylo nejdůležitější,“ podotkl vítěz loňského turnaje Masters v Miami.

United Cup v Sydney a Perthu

Soutěž smíšených tenisových družstev (tvrdý povrch)

Skupina D:
Česko - Norsko 3:0
Krejčíková - Helgöová 6:4, 6:3
Menšík - Ruud 7:5, 7:6 (8:6)
Pavlásek, Krejčíková - Durasovic, Eikeriová 7:5, 6:2

Tabulka:

1.Česko1103:01
2.Austrálie1102:11
3.Norsko2021:50
Výsledky

