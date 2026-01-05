Menšík hrál, Krejčíková křičela na televizi: Kuba je fantastický, chtěla bych jeho servis

Markéta Plšková
  14:30
První úkol zdárně zvládli, v pondělí si čeští tenisté odškrtli důležitou výhru na United Cupu proti Norsku. V singlech vybojovali vítězství Barbora Krejčíková a Jakub Menšík, kterému jeho kolegyně vehementně fandila u televize. „Křičela jsem a hodně ho povzbuzovala,“ svěřila se. Pak znovu naskočila na kurt a společně s Adamem Pavláskem si podmanila i smíšenou čtyřhru.
Jakub Menšík v zápase United Cupu

Jakub Menšík v zápase United Cupu | foto: Rick RycroftAP

13 fotografií

„Jsem strašně ráda, že tady můžu být, že můžu hrát a užívat si to. Především jsem ale šťastná, že jsem zase schopná zápasy dohrát,“ ulevila si Krejčíková po výhře 6:4, 6:3 nad Malene Helgöovou. V závěru loňské sezony totiž bývalou světovou dvojku opět trápilo zranění.

Poslední celé utkání odehrála 26. září v Pekingu, načež další duel v čínské metropoli ve třetím setu kvůli zranění kolene skrečovala. A stejně dopadl i její prosincový pokus o návrat na menším podniku ve Francii.

Čeští tenisté v úvodu United Cupu hladce přehráli Norsko, postup mají na dosah

„Zranění, které jsem měla, bylo hodně nepříjemné,“ přiznala. Teď ovšem ukázala, že myšlenky na bolavé koleno mohou být zapomenuty a že pilně může pracovat na tom, aby vylepšila své umístění v žebříčku, ve kterém je momentálně až 63.

I když aktuálně především společně s Menšíkem, jenž zdolal Nora Caspera Ruuda 7:5 a 7:6, táhne český tým na United Cupu. Už v úterý je čeká další utkání proti Austrálii, za kterou nastoupí i světová sedmička Alex de Minaur.

„Je fajn začít sezonu týmovou akcí a reprezentovat Česko je vždycky skvělé,“ pochvaloval si Menšík ještě před startem soutěže. „Navíc do Austrálie se vždycky rád vracím, v minulosti se mi tam docela dařilo.“

Třeba v roce 2022 se Menšík probojoval až do finále juniorského Australian Open, ve kterém ho však zastavily nesnesitelné křeče. Mladého Čecha museli lékaři odvážet na vozíčku, díky heroickému výkonu ho začal sledovat jeho idol Novak Djokovič.

A právě v té době si ho všimla i jeho aktuální týmová kolegyně Krejčíková. „Od té doby ho sleduju a mám obrovskou radost, jaký udělal progres,“ chválila ho pro web ATP. „Jsem ráda, že se mu daří, je hodně talentovaný.“

Teď mohla Menšíkovo umění sledovat i na společném turnaji, i když ne přímo u kurtu. „Seděli jsme v takové malé kanceláři. Křičeli jsme na televizi a hodně jsme ho povzbuzovali. Mám obrovskou radost, že vyhrál.“

Šampion loňského turnaje v Miami Krejčíkovou ohromil především servisem, proti Ruudovi nastřílel 16 es. „Jsem ráda, že jsem ho dnes mohla sledovat trochu víc. Ženský a mužský okruh jsou oddělené a nemáme tolik příležitostí spolu trávit čas,“ líčila.

Dohnat Alcaraze a Sinnera? Můj sen a cíl, říká nabuzený Menšík. Už není zelenáč

„Líbí se mi hlavně způsob jeho servisu, jak je jeho pohyb při něm kompaktní. Přijde mi, že míček vyhazuje pokaždé úplně stejně, a to je dost výjimečné. Třeba pro mě je to strašně těžké, takže bych si klidně přála, abych měla jeho servis,“ rozesmála se.

V první sadě Menšík ukořistil brejk za stavu 5:5, druhou sadu ale při skóre 5:4 nedopodával. V tiebreaku prohrával 3:5 a dokonce čelil setbolu soupeře. Ten však dokázal zlikvidovat vítězným křižným forhendovým prohozem, načež zvítězil 8:6.

„Dnešek byl úžasný. Kuba hrál fantasticky,“ nepřestávala žasnout Krejčíková. „Tolikrát soupeře prohodil, bylo to neuvěřitelné.“ I Menšík se po výhře radoval. „Byl to skvělý boj, za vítězství jsem vděčný. V obou setech jsem dokázal na konci najít sílu, což bylo to nejdůležitější.“

V úterý v 7:30 SEČ vyzvou Češi Austrálii, se kterou se poperou o přímý postup ze skupiny. Loni tým s tahouny Karolínou Muchovou a Tomášem Macháčem nezvládl semifinále proti Spojeným státům.

