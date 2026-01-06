Krejčíková proti Austrálii získala první bod, Menšík může rozhodnout

Rozhodující bod může získat Jakub Menšík, který se utká s šestým hráčem světového žebříčku Alexem de Minaurem. Po mužské dvouhře přijde na řadu smíšená čtyřhra, do níž jsou nahlášení Menšík s Krejčíkovou proti Johnu Patrickovi Smithovi a Storm Hunterové. Složení se ale může měnit.
|
Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat
Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Krejčíková vyhrála na United Cupu i druhý zápas. Navázala na pondělní triumf proti Norce Malene Helgöové a zatím nepřišla na turnaji o jediný set. Devatenáctiletou Jointovou, jíž patří v žebříčku WTA 32. místo, porazila za hodinu a 15 minut.
Předloňská vítězka Wimbledonu měla duel pod kontrolou. V prvním setu utekla po dvou brejcích do vedení 4:1 a sadu poté uzavřela čistou hrou na servisu. Ve druhém dějství si Krejčíková vypracovala náskok 4:0 a využila na returnu první mečbol.