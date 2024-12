Spával na parkovišti, teď táhne tým na United Cupu. Vyzve snoubence parťačky

Británie ale nakonec zvítězila 2:1 na zápasy, o výhru se postarala především Katie Boulterová, jež zařídila bod v singlu i rozhodující smíšené čtyřhře.

Do Sydney měl na třetí ročník United Cupu původně odcestovat Brit Jack Draper. Patnáctý muž světa ale nakonec na soupisce chybí, tým tak po boku zkušené Boulterové táhne právě Harris.

„Je to skvělá příležitost, jak odehrát na začátku sezony pár dobrých zápasů,“ pochvaluje si pro web ATP. „Snad budu pro tým alespoň trochu platný a povede se mi vstup do nového tenisového roku.“

Ten uplynulý zahájil na konci druhé stovky, nejvýše se podíval v září, kdy byl 101. V sezoně 2025 by maximum rád posunul a probojoval se mezi sto nejlepších tenistů. „Vím, že je to jenom číslo, ale bylo by to skvělé. Najednou můžete bojovat o účast na turnajích kategorie tisíc, jste v hlavní soutěži grandslamu. Můj největší cíl je dostat se na Australian Open.“

V tom mu pomáhají i zápasové zkušenosti po boku britských kolegů. „Nikdy jsem nehrál tak dobře jako letos, ale chci se dál posouvat. Proto jsem rád, že si můžu vyzkoušet i týmové akce jako United Cup a Davis Cup.“

Katie Boulterová slaví s týmem výhru na United Cupu v Sydney.

Británie odehrála týmovou soutěž mužů ve skupinové části s Finskem, Kanadou a Argentinou, Harris proti prvním zmiňovaným zařídil díky výhře bod.

„Měl jsem z toho radost, i když jsme s Kanadou a Argentinou prohráli a nepostoupili jsme. Když máte na hrudi vlajku a hrajete za vaši zemi, je to vždycky speciální,“ líčí.

„Poprvé jsem viděl Davis Cup v Birminghamu, když mi bylo asi deset. Kapitánem byl tehdy John Lloyd,“ vzpomíná 29letý hráč. „Moc dobře si to pamatuju, od té chvíle jsem snil, že si taky jednou za Británii zahraju. Jsem vděčný, že se mi to podařilo, navíc vítězně.“

Přitom ještě nedávno Harris přespával na parkovištích ve své dodávce.

atpchallengertour Higher and higher



The story of how @billyrh_ went from traveling in his van to reaching a first career ATP Tour semifinal



#OnTheRise | @lta oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Není to tak neobvyklé, někteří hráči dělali to samé. Musel jsem mít někde zázemí při turnajích, tak jsem spal v dodávce. Vzadu jsem měl postel, držáky na rakety, vařil jsem si jídlo a parkoval jsem, kde jsem mohl. A když jsem prohrál, mohl jsem kdykoliv odjet. Nebylo to tak hrozné,“ vypráví.

„Horší bylo, že už jsem sedm let objížděl turnaje, ale nesbíral jsem žádné úspěchy. Teď hraju kvalifikace grandslamů a dostávám se i na větší akce. Je skvělé, že se ta dřina konečně vyplácí,“ těší ho.

Do letoška odehrál na okruhu ATP jediné dva zápasy, tento rok jich stihl 13. Dařilo se mu hlavně na trávě, v Queen’s Clubu došel do čtvrtfinále, v Eastbourne dokonce do semifinále.

atptour ⚡️✨



@billyrh_ continues to thrive on home soil with a 6-7(3) 7-6(4) 6-2 win over Cobolli to advance into his first ever semi-final!



@lta | #RothesayInternational oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Dodalo mi to obrovské sebevědomí a pomohlo s žebříčkem. Určitě to byly nejlepší chvíle sezony, zjistil jsem, že taky můžu vyhrát zápasy na turnajích ATP,“ vzpomíná.

Ve Wimbledonu si pak poprvé vyzkoušel účast v hlavní soutěži grandslamu.

„Věděl jsem, že se musím přizpůsobit vyšší úrovni, jinak bych zase rychle spadl zpátky. Nejsou to velké změny, jen dílčí. Ale musíte je dělat konzistentně, pořád se chtít zlepšovat a zlepšovat.“

Inspiraci Harris bere i od své rodiny, jeho starší bratr hraje na univerzitě ve Spojených státech golf, mladší hází oštěpem a jeho sestra se rovněž snaží uchytit ve světě tenisu.

Billy Harris gratuluje k výhře Tomásovi Etcheverrymu na United Cupu v Sydney.

I Harris si rád odpočine u golfu, vyniká i v šipkách. Když může, tráví čas s rodinou a přáteli, jako mladší často rybařil.

Teď ale radši chytá body do žebříčku.

A v Sydney si může vyzkoušet i jeden speciální duel. Skupinu F totiž kromě britského a argentinského týmu doplňují ještě Australané, jejichž mužskou jedničkou je Alex de Minaur.

Harris si tak s největší pravděpodobností zahraje proti snoubenci své parťačky Boulterové. A je možné, že pár na sebe narazí i v rozhodující smíšené čtyřhře.