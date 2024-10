Český výběr na tenisovém United Cupu by měli vést Macháč a Muchová

United Cupu se zúčastní 18 zemí, které pondělní los rozdělí do šesti tříčlenných skupin. Do čtvrtfinále postoupí jejich vítězové a dva nejlepší celky ze druhých míst. Letos v lednu Češi v čele s Jiřím Lehečkou a Markétou Vondroušovou skončili ve skupině, stejně jako o rok dříve.

Čtyřiadvacetiletý Macháč, jemuž patří v žebříčku životní 25. místo, si v prvním ročníku prožil premiéru, ale skončila pro něj zraněním kotníku v úvodním zápase. O čtyři roky starší Muchová, světová třicítka, by měla na United Cupu debutovat.

Vítězství bude obhajovat Německo v čele s úřadujícími šampiony Alexanderem Zverevem a Laurou Siegemundovou. V nominaci pro akci, při níž se udělují body do žebříčku, je řada hvězd: z elitní desítky by mělo dorazit sedm hráček včetně polské jedničky Igy Šwiatekové, mužů z Top12 šest. Po mateřské pauze by se měla představit i Švýcarka Belinda Bencicová.

Nejvýše nasazený je výběr USA s Taylorem Fritzem a Coco Gauffovou. Zbývající dvě země budou zveřejněné až 18. listopadu.