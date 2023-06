Lehečka jde doma dál, v Prostějově končí však obhájce Kopřiva

Největší favorit challengeru v utkání s Nickem Hardtem z Dominikánské republiky rychle vedl 5:0, pak se sice mírně zasekl, na vítězství 6:3, 6:4 to přesto v pohodě stačilo. „Začátek se povedl a to rozhodlo první set. V tom druhém se podařilo získat brejk a zápas dopodávat. Vítězství se počítá, jedeme dál,“ uvedl Lehečka, který do Prostějova přijel po vyřazení na Roland Garros.

„Mám šanci hrát na kurtech, kde od patnácti trénuji. Nepřijel jsem turnaj jen nějak odehrát. Pokud budu podávat stabilní výkony, můžu se dostat daleko,“ věří.

Skvěle využil divokou kartu od pořadatelů Jakub Menšík, sedmnáctiletá naděje. Jeho protivníkem byl Rumun Nicholas David Ionel, tempo utkání ale diktoval prostějovský tenista a po výsledku 6:2, 6:3 slavil premiérové vítězství na domácím turnaji.

„Byla to repríza nedávného vyrovnaného zápasu v Tunisu. Už jsme věděli, co na něj platí, tentokrát to šlo rychleji než poprvé,“ usmíval se Menšík, který si užíval podporu slušně zaplněného hlediště. „Návštěva mě potěšila. Pro můj výkon je podpora diváků hodně důležitá. Jsem rád, že si udělali čas a přišli,“ děkoval fanouškům.

Zklamaný byl naopak Kopřiva, kterému návrat na prostějovské kurty nevyšel. „První set byl špatný. Po zisku druhé sady jsem věřil, že se zápas zlomí. Nepovedlo se, bylo vidět, že v posledních týdnech chybí mé hře pohoda,“ litoval Kopřiva. „Teď si dám pauzu a pojedu až na kvalifikaci ve Wimbledonu a budu doufat v lepší zítřky.“

Do osmifinále pak postoupil ještě loňský finalista Dalibor Svrčina, pátý nasazený Tomáš Macháč a nadějný Hynek Bartoň, který se do hlavní soutěže probil z kvalifikace. Kromě Kopřivy z domácích tenistů vypadl pouze Zdeněk Kolář.

Tenisový challenger v Prostějově antuka, dotace 118 000 eur Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (1-ČR) - Hardt (Dom. rep.) 6:3, 6:4

Menšík (ČR) - Ionel (Rum.) 6:2, 6:3

Macháč (5-ČR) - Ferreira Silva (Portug.) 6:2, 6:2

Bartoň (ČR) - Cobolli (8-It.) 6:4, 6:4

Valkusz (Maď.) - Kopřiva (ČR) 6:3, 4:6, 6:3