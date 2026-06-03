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Mrva se drápe na výsluní, někdy selže hlava. Musíte hrát každý míč, cítí tenista

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  18:28
Loni při své premiérové účasti na turnaji kategorie challenger v rodném Prostějově dokázal postoupit do druhého kola. Teď laťku posunul ještě výš. Osmnáctiletý talent Maxim Mrva přehrál Brazilce Boscardina Diase 6:4, 6:4 a na největším mužském turnaji v Česku jej v pátek čeká čtvrtfinále.
Maxim Mrva na challengeru v Prostějově.

Maxim Mrva na challengeru v Prostějově. | foto: ČTK

Maxim Mrva slaví vybojovaný fiftýn proti Daliboru Svrčinovi.
Maxim Mrva si v Prostějově zahraje o semifinále.
Maxim Mrva na challengeru v Prostějově.
Maxim Mrva na challengeru v Prostějově.
5 fotografií

„Vyhrát nad kvalitním soupeřem před domácími fanoušky je krásný pocit. Nebylo to vůbec snadné, ale dřina se vyplatila,“ vyznal se po posledním míči Mrva, který si v boji o semifinále zahraje s nasazenou jedničkou Sebastianem Báezem z Argentiny.

A to bude teprve zkouška!

Čtyřiašedesátý hráč světa zatím na turnaji neztratil ani set, ve středu porazil Američana Boyera 6:2, 6:4.

„Půjdu si to užít a třeba zase překvapím,“ plánuje Mrva. Ve druhém kole UniCredit Czech Open na centrálním dvorci rychle vedl 5:1. Od druhého setu převzal iniciativu soupeř, který se dostal do vedení 4:2 s brejkem.

Maxim Mrva na challengeru v Prostějově.

Od tohoto okamžiku Mrva ale výrazně zpřesnil své údery, což přineslo čtyři vyhrané gamy v řadě a velký obrat. „Furt jsem si říkal, že musím být trpělivý. Když se mi to dařilo, přicházely body. Po deváté hře se soupeř rozhodil sám diskuzí o posledním míčku. Aut to ale vážně nebyl. V tu chvíli jsem cítil, že je po něm,“ prohodil český tenista, který už prožil také zápas za daviscupovou reprezentaci.

„Nedávám si žádné cíle, chci hrát co nejlépe. Chtěl bych, aby zase přišlo hodně fanoušků. Pro ně tenis hraju,“ přeje si Mrva, pro kterého jde o první celou sezonu mezi muži. Zatím má bilanci 13 výher, 14 proher, na antuce 4:7. Vylepšení proti Báezovi bude těžkou misí.

„Tuhle sezonu mám zatím hodně nahoru, dolů. Měl jsem několik zápasů, které jsem nezvládl hlavou. Ale vím, že na trénincích tvrdě makám, a že na to mám. Teď to jenom prodat. Mezi chlapy je to úplně něco jiného. Tihle kluci se nikdy nevzdají. Musíte hrát každý míč. Když na chvíli polevíte v koncentraci, prohrajete,“ má jasno aktuálně 317. tenista světa.

Ve čtvrtek čeká v Prostějově zápas druhého kola turnajovou dvojku Víta Kopřivu, jenž vyzve Ukrajince Vitalije Sačka, loňského přemožitele aktuálního semifinalistu Roland Garros Jakuba Menšíka.

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Druhé kolo má na programu i třetí Čech v prostějovském osudí Hynek Bartoň, který narazí na Slováka Norberta Gombose. Dojde taky na slovenské derby mezi Alexem Molčanem a Milošem Karolem. Program v prostějovském tenisovém areálu startuje v poledne, vstup na všechny zápasy je zdarma.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Avanesjanová vs. ŠalkováTenis - - 4. 6. 2026:Avanesjanová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
4. 6. 10:00
  • 1.91
  • -
  • 1.81
Sačko vs. KopřivaTenis - - 4. 6. 2026:Sačko vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
4. 6. 10:00
  • 3.30
  • -
  • 1.27
Bartoň vs. GombosTenis - - 4. 6. 2026:Bartoň vs. Gombos //www.idnes.cz/sport
4. 6. 10:00
  • 1.33
  • -
  • 2.96
Menšík vs. ZverevTenis - - 5. 6. 2026:Menšík vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
5. 6. 14:30
  • 3.85
  • -
  • 1.29
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