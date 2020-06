Tenis plný emocí. Chci autenticitu, říká kouč Williamsové o nové sérii

Na jihofrancouzském pobřeží se představí Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, David Goffin a sedm dalších tenistů, kteří budou hrát o víkendech systémem každý s každým. Fanoušci sledující přenosy na streamech budou moci klást hráčům během výměny stran otázky. Další změnou oproti ATP Tour bude, že tenistům nehrozí za výlevy emocí na kurtu postihy.

Patrick Mouratoglou

Cílem je přitáhnout nové diváky a oslovit mladší generaci. „Už roky mám obavy o budoucnost tenisu. Průměrný věk tenisového fanouška je 61 let, což je hodně stará fanouškovská základna. Nedaří se ji omladit a to je hodně znepokojivé, protože budoucnost nevypadá dobře,“ vysvětloval Mouratoglou agentuře Reuters.

Ultimate Tennis Showdown založil spolu s Alexem Popyrinem, otcem australského hráče Alexeie, a chtějí ukázal nový tenis. „Mám na mysli jiný tenis. Vzít v úvahu to, co bylo lepší v 70. a 80. letech a také to trochu zmodernizovat,“ popisoval kouč vítězky 23 grandslamových turnajů ve dvouhře.

Novou soutěž nebere jako jednu z exhibičních akcí během koronavirové pauzy, ani jako konkurenci pro okruhy ATP a WTA. „Je to skutečná soutěž a nová tour. Hráči budou získávat body, budou vydělávat prémie. A na konci roku bude vítěz. Takže budou mít stejnou motivaci jako na turnajích,“ doufá Mouratoglou. Každý zápas bude mít svou dotaci, z níž vítěz obdrží 70 procent. Podle Mouratougla budou kratší, dynamičtější a fanoušky překvapí.

Matteo Berrettini a David Goffin se rovněž představí v nové tenisové soutěži.

„Chci autenticitu, ne aby se hráči předváděli. Chci, aby dokázali být na kurtu sami sebou a vyjádřit všechny možné emoce,“ podotkl Mouratoglou, kterému chybějí osobnosti, s jimiž by se příznivci mohli identifikovat, jako byli John McEnroe, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Ilie Nastase a Yannick Noah.

„Myšlenkou je stvořit tenis pro budoucnost. Nechci konkurovat ATP a WTA. Mým cílem je přitáhnout k tenisu nové fanoušky. A když to bude fungovat a ATP a WTA budou chtít vzít UTS pod svá křídla, budu z toho mít radost,“ prohlásil francouzský trenér, který se při přípravě soutěže inspiroval i ve světě esportu.