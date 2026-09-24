Ukrajinky zvládly čtyřhru, v Billie Jean King Cupu jsou podruhé v semifinále

O postupu přes Belgii rozhodly Ukrajinky v závěrečné čtyřhře, v níž Anhelina Kalininová a Ljudmyla Kičenoková porazily dvojici Magali Kempenová, Lara Saldenová dvakrát 6:3.
Kalininová získala bod také v úvodní dvouhře, v níž ji přes dvě hodiny trápila Jana Otzipkaová, která nastupuje na turnajích ITF a ve světovém žebříčku jí patří až 474. místo. O vyrovnání se zasloužila Greet Minnenová, 217. hráčka pořadí WTA udolala světovou sedmičku Elinu Svitolinovou dokonce po dvou a tři čtvrtě hodinách. Zápas vyhrála 6:7, 6:4, 6:4.
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A zase ten Hijikata. Tenista Svrčina v Číně opět podlehl neoblíbenému soupeři
V semifinále Ukrajinky narazí na vítěze druhého čtvrtečního utkání mezi Čínou a Itálií. Už známou dvojici tvoří Česko a Španělsko.
Tenisový Pohár Billie Jean Kingové v Šen-čenu
Závěrečný turnaj, čtvrtfinále
Ukrajina - Belgie 2:1
11:45 Čína - Itálie.