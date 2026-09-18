iDNES Premium měl možnost s českou jedničkou, která v prvním zápase od tří hodin vyzve Learnera Tiena, strávit část jejího dne. A nahlédnout tam, kam se fanoušci jen tak nedostanou.
„Je to trošku něco jiného než hrát na kurtu, být soustředěný a hlídat si ty svoje věci,“ uvádí nás Menšík do svého druhého světa.
V něm zrovna nedrží v ruce raketu a nevystřeluje dělová podání, kterými bude chtít potrápit o tři měsíce mladšího soupeře. Teď má jiné starosti. Poslouchat pokyny fotografa Pavla Lebedy, který na něj v tmavé místnosti, ve které bliká speciální světlo přímo na 21letého tenistu, míří objektivem.
Čím více jsem toho dělal, tím jsem se cítil komfortněji. Vždycky jsem to ale bral i jako příležitost ukázat svou jinou stránku.