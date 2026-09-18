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Den s Jakubem Menšíkem. Víc focení než tenisu. I to je moje práce, ví české eso

Markéta Plšková

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Jakub Menšík pózuje v barvách Red Bullu. | foto: Red Bull Content Pool

Zazvoní budík. Jakub Menšík vstává a ví, že ho čeká nabitý den. Ačkoliv mu trénink zabere „jen“ dvě hodiny, v O2 areně, kde se tenisté celý týden připravují na daviscupové utkání proti silným Američanům, musí stihnout spoustu věcí. A ne jen těch tenisových.

iDNES Premium měl možnost s českou jedničkou, která v prvním zápase od tří hodin vyzve Learnera Tiena, strávit část jejího dne. A nahlédnout tam, kam se fanoušci jen tak nedostanou.

„Je to trošku něco jiného než hrát na kurtu, být soustředěný a hlídat si ty svoje věci,“ uvádí nás Menšík do svého druhého světa.

V něm zrovna nedrží v ruce raketu a nevystřeluje dělová podání, kterými bude chtít potrápit o tři měsíce mladšího soupeře. Teď má jiné starosti. Poslouchat pokyny fotografa Pavla Lebedy, který na něj v tmavé místnosti, ve které bliká speciální světlo přímo na 21letého tenistu, míří objektivem.

Čím více jsem toho dělal, tím jsem se cítil komfortněji. Vždycky jsem to ale bral i jako příležitost ukázat svou jinou stránku.

Jakub Menšíko PR povinnostech

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18. 9. 15:00
  • 1.79
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