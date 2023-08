Gauffová porazila i Sakkariovou a vyhrála tenisový turnaj ve Washingtonu

Gauffová za celý týden neztratila na washingtonském betonu jediný set a zvedla si sebevědomí před US Open, které začne v New Yorku 28. srpna. O devět let starší Sakkariová naopak prohrála již sedmý z osmi finálových duelů.

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu tvrdý povrch Muži (dotace 2 013 940 dolarů)

Čtyřhra - finále:

González, Molteni (Arg.) - McDonald, Shelton (USA) 6:7 (4:7), 6:2, 10:6. Ženy (dotace 780.637 dolarů)

Dvouhra - finále:

Gauffová (3-USA) - Sakkariová (4-Řec.) 6:2, 6:3.

Turnaj ITF žen v Hechingenu antuka, dotace 60 000 dolarů Dvouhra - finále:

B. Fruhvirtová (1-ČR) - Falknerová (Slovin.) 6:3, 6:1. Brenda Fruhvirtová získala desátý a nejcennější titul v kariéře.