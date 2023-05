Fruhvirtová končí v Římě v prvním kole. Proti Ruseové získala jen jednu hru

antuka

Muži (dotace 7,705.780 eur)

Dvouhra - 1. kolo:

Wawrinka (Švýc.) - Ivaška (Běl.) 6:2, 6:4

Etcheverry (Arg.) - Van Assche (Fr.) 7:6 (9:7), 6:3

Fucsovics (Maď.) - Krajinovič (Srb.) 6:4, 6:2

Djere (Srb.) - Lestienne (Fr.) 6:1, skreč

Báez (Arg.) - Varillas (Peru) 7:5, 6:3

Müller (Fr.) - Edmund (Brit.) 6:1, 6:3

Wu I-ping (Čína) - Gasquet (Fr.) 3:6, 6:3, 6:3

Kokkinakis (Austr.) - Munar (Šp.) 4:2 skreč

Bublik (Kaz.) - Martínez (Šp.) 6:3, 7:6 (7:4)

Garín (Chile) - Cachín (Arg.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

Ženy (dotace 3,572.618 eur)

Dvouhra - 1. kolo:

Ruseová (Rum.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:1, 6:0

Bondárová (Maď.) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:1

Bogdanová (Rum.) - Hibinová (Jap.) 7:5, 6:0

Stephensová (USA) - Podoroská (Arg.) 6:4, 6:1

Frechová (Pol.) - Paolettiová (It.) 4:6, 6:2, 7:5

Pavljučenkovová (Rus.) - Erraniová (It.) 6:1, 6:1

Cocciarettová (It.) - Davisová (USA) 6:3, 6:0

Townsendová (USA) - Bonaventureová (Belg.) 4:6, 6:1, 7:5

Osoriová (Kol.) - Gračovová (Rus.) 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:4)

Curenková - Svitolinová (obě Ukr.) 6:4, 6:3