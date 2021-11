Fucsovics trápil v Paříži světovou jedničku Djokoviče přes dvě hodiny

Novak Djokovič vstoupil do turnaje Masters v Paříži třísetovou výhrou 6:2, 4:6, 6:3 nad maďarským tenistou Mártonem Fucsovicsem. První hráč světového žebříčku, jenž na dvorcích chyběl půldruhého měsíce od finálové porážky na posledním grandslamu sezony US Open, postoupil v hale Bercy do osmifinále.