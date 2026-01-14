Pětadvacetiletý Macháč vyhrál v Adelaide druhé utkání, navázal na předchozí vítězství nad Australanem Jamesem Duckworthem. O čtyři roky staršího Halyse porazil poprvé a srovnal poměr vzájemných zápasů na 1:1.
Kompletní tenisové výsledky
Macháč, který plní roli nasazené osmičky, dnes uspěl za hodinu a čtvrt. Soupeře čtyřikrát brejknul, sám přišel o servis jen jednou. O postup do semifinále se utká se Španělem Jaumem Munarem.
Wimbledonská šampionka z roku 2023 Vondroušová zahájila turnaj v Adelaide výhrou nad Ruskou Ljudmilou Samsonovovou, do dnešního duelu s Birrellovou ale nenastoupila. „Bohužel jsem musela z turnaje odstoupit kvůli bolesti ramena. Budu se soustředit na léčbu a uzdravování a doufám, že se na kurty vrátím co nejdříve,“ uvedla v prohlášení pořadatelů Vondroušová.
Osmnáctiletá Valentová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a v prvním kole uspěla po skreči Lotyšky Jeleny Ostapenkové, tentokrát nestačila na světovou devítku Keysovou. Obhájkyni titulu z Australian Open a nasazené dvojce podlehla za necelou hodinu a půl. V prvním setu Valentová dvakrát nevyužila výhodu brejku a ztratila ho v koncovce. Ve druhé sadě utekla Keysová brzy do vedení 3:0 a náskok dotáhla.
Neuspěla ani Siniaková, která v hlavní soutěži startovala jako lucky loser a v prvním kole deklasovala Ukrajinku Dajanu Jastremskou. S nasazenou devítkou Šnajderovou prohrála po necelých dvou hodinách hry a nenavázala proti ní na loňské vítězství z Wu-chanu. Rozhodla koncovka třetího setu, kde Siniaková přišla za stavu 5:5 o servis a Šnajderová poté zakončila duel čistou hrou.
Turnaj mužů a žen v Adelaide
tvrdý povrch
Muži (dotace 700 045 dolarů):
Ženy (dotace 1 206 446 dolarů):
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Turnaj mužů v Aucklandu
tvrdý povrch, dotace 700 045 dolarů
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Turnaj žen v Hobartu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Fruhvirtová, Bartůňková a Viďmanová jsou ve finále kvalifikace Australian Open
Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová postoupily do finále kvalifikace Australian Open a od účasti v hlavní soutěži je dělí jediná výhra. Fruhvirtová v Melbourne porazila Francouzku Fionu Ferrovou 6:4, 3:6, 6:4. Bartůňková uspěla po skreči domácí Tiny Nadine Smithové za stavu 1:6, 5:2. Viďmanová porazila v českém souboji Dominiku Šalkovou 7:6, 6:0.
Dvacetiletá Fruhvirtová vyhrála v Melbourne i druhý třísetový zápas a navázala na triumf nad Němkou Annou-Lenou Friedsamovou. Osmifinalistka Australian Open z roku 2023 otočila v prvním setu nepříznivý vývoj ze stavu 2:4, ve druhém naopak nevyužila vedení 2:0. Rozhodla třetí sada, v níž se Fruhvirtové povedly dva brejky v koncovce. Využila třetí mečbol a v posledním kole se utká s Američankou Carol Leeovou.
Bartůňková nezačala duel proti Smithové dobře a první set ztratila za 37 minut. Ve druhé sadě ale od stavu 2:2 získala tři gamy za sebou a Smithová utkání vzdala. Devatenáctiletá rodačka z Prahy si zahraje o premiérovou účast v hlavní soutěži grandslamu proti Američance Whitney Osuigweové.
Viďmanová zvládla české derby. Nasazenou jedenatřicítku Šalkovou zdolala za hodinu a čtvrt. K vítězství vykročila díky zvládnutému tie-breaku v první sadě (7:2). Ve druhém setu už nepovolila Šalkové ani game a nadělila jí kanára. V boji o postup do hlavní soutěže ji čeká Číňanka Paj Čuo-süan.
První granslamový turnaj sezony začne v neděli. Účast v hlavní soutěži má jistou dalších 14 českých tenistů.
Kvalifikace na Australian Open v Melbourne
Ženy - 2. kolo: