Macháč prošel v Adelaide do čtvrtfinále, Vondroušová, Valentová i Siniaková končí

  8:14
Tomáš Macháč porazil francouzského tenistu Quentina Halyse 6:4. 6:2 a postoupil na turnaji v Adelaide do čtvrtfinále. Markéta Vondroušová z generálky na Australian Open odstoupila kvůli kvůli bolesti ramena těsně před utkáním s domácí Australankou Kimberly Birellovou. Tereza Valentová podlehla favorizované Američance Madison Keysové 4:6, 1:6 a Kateřina Siniaková prohrála s Ruskou Dianou Šnajderovou 1:6, 6:2, 5:7.

Tomáš Macháč na kurtu | foto: Stephane Thomas/ZUMA Press Wire / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Pětadvacetiletý Macháč vyhrál v Adelaide druhé utkání, navázal na předchozí vítězství nad Australanem Jamesem Duckworthem. O čtyři roky staršího Halyse porazil poprvé a srovnal poměr vzájemných zápasů na 1:1.

Kompletní tenisové výsledky

Macháč, který plní roli nasazené osmičky, dnes uspěl za hodinu a čtvrt. Soupeře čtyřikrát brejknul, sám přišel o servis jen jednou. O postup do semifinále se utká se Španělem Jaumem Munarem.

Wimbledonská šampionka z roku 2023 Vondroušová zahájila turnaj v Adelaide výhrou nad Ruskou Ljudmilou Samsonovovou, do dnešního duelu s Birrellovou ale nenastoupila. „Bohužel jsem musela z turnaje odstoupit kvůli bolesti ramena. Budu se soustředit na léčbu a uzdravování a doufám, že se na kurty vrátím co nejdříve,“ uvedla v prohlášení pořadatelů Vondroušová.

Osmnáctiletá Valentová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a v prvním kole uspěla po skreči Lotyšky Jeleny Ostapenkové, tentokrát nestačila na světovou devítku Keysovou. Obhájkyni titulu z Australian Open a nasazené dvojce podlehla za necelou hodinu a půl. V prvním setu Valentová dvakrát nevyužila výhodu brejku a ztratila ho v koncovce. Ve druhé sadě utekla Keysová brzy do vedení 3:0 a náskok dotáhla.

Neuspěla ani Siniaková, která v hlavní soutěži startovala jako lucky loser a v prvním kole deklasovala Ukrajinku Dajanu Jastremskou. S nasazenou devítkou Šnajderovou prohrála po necelých dvou hodinách hry a nenavázala proti ní na loňské vítězství z Wu-chanu. Rozhodla koncovka třetího setu, kde Siniaková přišla za stavu 5:5 o servis a Šnajderová poté zakončila duel čistou hrou.

Turnaj mužů a žen v Adelaide

tvrdý povrch

Muži (dotace 700 045 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Macháč (8-ČR) - Halys (Fr.) 6:4, 6:2

Ženy (dotace 1 206 446 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Keysová (2-USA) - Valentová (ČR) 6:4, 6:1
Birrellová (Austr.) - Vondroušová (ČR) bez boje
Šnajderová (9-Rus.) - Siniaková (ČR) 6:1, 2:6, 7:5

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Kruničová, Danilinová (4-Srb./Kaz.) - Stefaniová, Bouzková (Braz./ČR) bez boje

Turnaj mužů v Aucklandu

tvrdý povrch, dotace 700 045 dolarů

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Bhambri, Goransson (1-Indie/Švéd.) - Rikl, Nouza (ČR) 6:3, 6:7 (3:7), 10:6

Turnaj žen v Hobartu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Kempenová, Sisková (Belg./ČR) - Gibsonová, Prestonová (Austr.) 7:5, 7:5

Fruhvirtová, Bartůňková a Viďmanová jsou ve finále kvalifikace Australian Open

Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová postoupily do finále kvalifikace Australian Open a od účasti v hlavní soutěži je dělí jediná výhra. Fruhvirtová v Melbourne porazila Francouzku Fionu Ferrovou 6:4, 3:6, 6:4. Bartůňková uspěla po skreči domácí Tiny Nadine Smithové za stavu 1:6, 5:2. Viďmanová porazila v českém souboji Dominiku Šalkovou 7:6, 6:0.

Dvacetiletá Fruhvirtová vyhrála v Melbourne i druhý třísetový zápas a navázala na triumf nad Němkou Annou-Lenou Friedsamovou. Osmifinalistka Australian Open z roku 2023 otočila v prvním setu nepříznivý vývoj ze stavu 2:4, ve druhém naopak nevyužila vedení 2:0. Rozhodla třetí sada, v níž se Fruhvirtové povedly dva brejky v koncovce. Využila třetí mečbol a v posledním kole se utká s Američankou Carol Leeovou.

Bartůňková nezačala duel proti Smithové dobře a první set ztratila za 37 minut. Ve druhé sadě ale od stavu 2:2 získala tři gamy za sebou a Smithová utkání vzdala. Devatenáctiletá rodačka z Prahy si zahraje o premiérovou účast v hlavní soutěži grandslamu proti Američance Whitney Osuigweové.

Viďmanová zvládla české derby. Nasazenou jedenatřicítku Šalkovou zdolala za hodinu a čtvrt. K vítězství vykročila díky zvládnutému tie-breaku v první sadě (7:2). Ve druhém setu už nepovolila Šalkové ani game a nadělila jí kanára. V boji o postup do hlavní soutěže ji čeká Číňanka Paj Čuo-süan.

První granslamový turnaj sezony začne v neděli. Účast v hlavní soutěži má jistou dalších 14 českých tenistů.

Kvalifikace na Australian Open v Melbourne

Ženy - 2. kolo:
Bartůňková (16-ČR) - Smithová (Austr.) 1:6, 5:2 skreč
L. Fruhvirtová (20-ČR) - Ferrová (Fr.) 6:4, 3:6, 6:4
Viďmanová (ČR) - Šalková (31-ČR) 7:6 (7:2), 6:0

Výsledky

