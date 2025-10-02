Svrčina před dvěma týdny na jiném čínském turnaji v Chang-čou hrál poprvé na okruhu ATP čtvrtfinále a v Šanghaji pokračuje po úspěšné kvalifikaci. V zápase s Wu I-pingem vedl už 4:1, ale náskok ztratil. V jedenáctém gamu si však Wu I-ping poranil stehenní sval a o hru později utkání skrečoval.
Svrčina do turnaje zasáhl jako první ze čtyř Čechů, nasazení Jiří Lehečka, Tomáš Macháč i Jakub Menšík mají v prvním kole volno.
Turnaj mužů v Šanghaji
tvrdý povrch, dotace 9 193 540 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: