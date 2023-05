Tenista Rune porazil na pátý pokus Ruuda a zahraje se v Římě finále

Rune, jenž ve Foro Italico startuje poprvé, prohrával se čtvrtým nasazeným Ruudem už 2:4 ve druhém setu a byl blízko vyřazení. Pak ale získal pět gamů v řadě a nastartoval obrat. V rozhodující sadě sebral o čtyři roky staršímu soupeři opět dvakrát podání a na pátý pokus ho poprvé porazil.

„Ve druhém setu už jsem neměl co ztratit, takže jsem si řekl, že budu hrát úplně uvolněně. Že si to užiju, když už to je můj poslední set tady. Hrál jsem agresivně a bavil se a to byl nakonec klíč k obratu,“ uvedl Rune.

O nejcennější antukový titul v kariéře a celkově pátý na okruhu ATP se Rune v nedělním finále utká s vítězem druhého semifinále mezi Daniilem Medveděvem z Ruska a Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Dosud jedinou trofej z turnajů Masters získal Dán vloni v hale v Paříži, letos si zahrál finále na antuce v Monte Carlu a obhájil titul v Mnichově.