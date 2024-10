Pegulaová poprvé padla s Badosaovou a v Pekingu dohrála v osmifinále

Někdejší druhá hráčka světa Badosaová, která nyní figuruje na 19. místě, zdolala soupeřku z Top 10 po téměř roce a půl. Zápas ukončila po 64 minutách a potvrdila výbornou formu z posledních měsíců.

„Připravovala jsem se na to, že to bude bitva. Ale dneska mi všechno vycházelo. Ke konci sezony se mi fakt daří,“ pochvalovala si Badosaová. „Každý fiftýn byl důležitý. Jessica se dokáže zničehonic do zápasu vrátit. Mám z toho vítězství opravdu velkou radost,“ uvedla španělská tenistka. Ve čtvrtfinále se utká s Číňankou Čang Šuaj.

Čínská tenistka v úvodním kole v Pekingu ukončila sérii 24 porážek. Po prvním vítězství, na které čekala 603 dnů, uspěla i v dalších třech zápasech. V osmifinále dnes bývalá 22. hráčka světa porazila Polku Magdalenu Frechovou 6:4, 6:1.

Pětatřicetiletá Čang, jíž patří v žebříčku až 595. pozice, postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA 1000 jako teprve čtvrtá hráčka, která není do 500. místa ve světovém pořadí. Před ní to dokázaly Belgičanka Kim Clijstersová, Američanka Sloane Stephensová a Japonka Naomi Ósakaová.