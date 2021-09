Martincová si semifinále v Ostravě nezahraje, prohrála se Sakkariovou

O postup do semifinále J&T Banka Ostrava Open bude ještě bojovat Petra Kvitová. Druhá nasazená hráčka nastoupí nejdříve v 18:00 k duelu se Švýcarkou Jil Teichmannovou.

N divokou kartu startující Martincová ztratila servis v první hře zápasu. Pak sice podání držela jistě, ale ač se Sakkariové nedařil první servis, dlouho se nemohla prosadit na returnu. To se povedlo až brejkem na 5:5, vzápětí však po chybách přišla o game na 5:6 a napodruhé už Řekyně set na podání dokončila.

„Je jednou z nejlíp servírujících hráček na okruhu a ani jsem nepociťovala, že jí v prvním setu první servis moc nešel. Má obrovský tlak i z druhého,“ řekla Martincová.

Ve druhém setu se projevila domácí hráčkou opakovaně avizovaná únava. S publikem v zádech sice Martincová bojovala, ve výměnách držela s favoritkou krok, ale síly na obrat neměla. Zvláště, když přišla o servis na 1:2 a Sakkariová pak už podávala svůj vysoký standard.

„Měřit síly se špičkou, když nejsem úplně ready, je nesmírně těžké, ale byly tam kvalitní výměny,“ uvedla česká tenistka. „Přijdu si jako parní lokomotiva, chvilku mi trvá, než se rozběhnu, a bez prvotní dynamiky to jde těžko,“ odvětila, jak reagovala na „kraťasy“ Sakkariové.

Zápas Martincová prohrála za hodinu a půl. Po prvním čtvrtfinále na turnaji kategorie WTA 500 si ale vylepší žebříčkové maximum a posune se na 53. místo pořadí dvouhry. „Sezona je průlomová, dostala jsem se do stovky a daří se mi prodat, co jsem natrénovala,“ řekla.

Přes únavu plánuje odletět do Chicaga, kde by měla hrát příští týden další turnaj. „Sáhla jsem si na dno sil a nevím, co to se mnou udělá, ale řekla jsem si, že tam odjedu,“ uvedla Martincová, která plánuje hrát ještě turnaje v Indian Wells, Moskvě a Courmayeuru.

Turnaj žen v Ostravě tvrdý povrch, dotace 565 530 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Sakkariová (4-Řec.) - Martincová (ČR) 7:5, 6:3

.

Turnaj mužů v Nur-Sultanu tvrdý povrch, 541 800 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Duckworth (Austr.) - Millman (5-Austr.) 6:4, 6:4

Ivaška (8-Běl.) - Ruusuvuori (Fin.) 4:6, 6:4, 6:1

Kwon Sun-u (Korea) - Djere (7-Srb.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:0

Bublik (2-Kaz.) - Taberner (Šp.) 6:3, 6:4