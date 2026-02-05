Bejlek deklasovala britskou sokyni, v Abú Zabí si zahraje své první semifinále

Bejlek, která postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace, vyhrála v Abú Zabí i páté utkání. V hlavní soutěži navázala na triumfy nad Američankou Ashlyn Kruegerovou a Lotyškou Jelenou Ostapenovou. Dál na turnaji neztratila ani set a ve světovém žebříčku by si měla vylepšit kariérní maximum. V „živém“ rankingu jí nyní patří 63. místo.
„Cítila jsem se na kurtu od začátku do konce skvěle. Děkuji za atmosféru, kterou jste mi tu připravili a že jsem se tu cítila jako doma,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bejlek.
„Nevím, jaký jsem měla herní plán. Cítila jsem se jen dobře a snažila se předvést to nejlepší. A vyšlo to. V semifinále si to pokusím užít, předvést svůj tenis a uvidíme, jak to půjde. Vydám ze sebe to nejlepší,“ uvedla.
Tenistka TK Sparta Praha měla duel proti Kartalové od začátku pod kontrolou. V první sadě povolila soupeřce jen osm fiftýnů a nadělila jí kanára. Také ve druhém setu utekla brzy do vedení 4:0. Britka sice díky dvěma získaným hrám snížila, poslední dva gamy ale získala opět Bejlek a utkání ukončila prvním využitým mečbolem.
Turnaj žen v Abú Zabí
tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále:
Turnaj žen v Ostravě
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Čtyřhra - čtvrtfinále: