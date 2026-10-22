Siniaková porazila Linetteovou a v Ósace bude usilovat o semifinále

Třicetiletá Siniaková vyřadila o čtyři roky starší Linetteovou za hodinu a 23 minut. Zdolala ji počtvrté ze sedmi zápasů a počtvrté za sebou. Stejně jako před třemi týdny v Pekingu Polce nepovolila ani set.
Siniaková dnes soupeřce sebrala šestkrát servis, z toho dvakrát v prvním setu. V něm sice přišla o vedení 2:1 s brejkem, v sedmém gamu ale prolomila podání Linetteové ještě jednou a sadu doservírovala. Druhý set už měla česká tenistka od začátku pod kontrolou a po třech brejcích utekla do vedení 5:0. Linetteová sice odvrátila na příjmu hrozbu „kanára“, ale to bylo vše.
Turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: