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Siniaková porazila Linetteovou a v Ósace bude usilovat o semifinále

Autor: ,
  11:06

Kateřina Siniaková odehrává míček v zápase s Elinou Svitolinovou. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém turnaji v Ósace poprvé v sezoně do čtvrtfinále dvouhry. Polku Magdu Linetteovou porazila deblová světová jednička 6:4, 6:1. V boji o semifinále narazí na Američanku Mary Stoianaovou.

Třicetiletá Siniaková vyřadila o čtyři roky starší Linetteovou za hodinu a 23 minut. Zdolala ji počtvrté ze sedmi zápasů a počtvrté za sebou. Stejně jako před třemi týdny v Pekingu Polce nepovolila ani set.

Siniaková dnes soupeřce sebrala šestkrát servis, z toho dvakrát v prvním setu. V něm sice přišla o vedení 2:1 s brejkem, v sedmém gamu ale prolomila podání Linetteové ještě jednou a sadu doservírovala. Druhý set už měla česká tenistka od začátku pod kontrolou a po třech brejcích utekla do vedení 5:0. Linetteová sice odvrátila na příjmu hrozbu „kanára“, ale to bylo vše.

Turnaj žen v Ósace

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Siniaková (ČR) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:1

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