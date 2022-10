Berrettini je v Neapoli poprvé ve finále turnaje na tvrdém povrchu

„Ani nevím, jak se mi to povedlo. Necítil jsem se moc dobře. Noha mě bolela, tak jsem si vyžádal fyzioterapeuta. Nechtěl jsem to skrečovat, i když mi to lidé z týmu radili. Ale zkoušel jsem to a našel si cestičku,“ uvedl Berrettini po zápase, který trval téměř dvě a půl hodiny.

O osmý titul bude druhý nasazený hráč v neděli usilovat v duelu s krajanem Lorenzem Musettim, který ve druhém semifinále přehrál Srba Miomira Kecmanoviče 6:3, 6:4..

Turnaj mužů v Neapoli tvrdý povrch, dotace 612 000 eur) Dvouhra - semifinále:

Berrettini (2-It.) - McDonald (USA) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3

Musetti (4-It.) - Kecmanovič (5-Srb.) 6:3, 6:4.

Rune bude hrát třetí finále v sezoně

Dánský tenista Holger Rune se raduje z postupu do finále turnaje ve Stockholmu.

Devatenáctiletý dánský tenista Holger Rune si ve Stockholmu zahraje letos potřetí ve finále turnaje ATP. Sedmý nasazený hráč zvítězil v semifinále nad turnajovou pětkou Alexem de Minaurem z Austrálie 4:6, 7:6, 7:5. O druhý titul v kariéře bude hrát buď s hlavním favoritem turnaje Řekem Stefanosem Tsitsipasem, nebo s Finem Emilem Ruusuvuorim, čtvrtfinálovým přemožitelem Jiřího Lehečky.

Rune zvládl druhý třísetový zápas za sebou poté, co o kolo dříve vyřadil Brita Camerona Norrieho. De Minaura udolal po dvou hodinách a 52 minutách.

„Byl to brutální zápas od začátku do konce. Ohromně dlouhé výměny, opravdu vyčerpávající,“ řekl dánský mladík, který v dubnu vyhrál v Mnichově poprvé turnaj ATP. Ve finále byl i před třemi týdny v Sofii.

Turnaj mužů ve Stockholmu tvrdý povrch, dotace 725 540 eur Dvouhra - semifinále:

Rune (7-Dán.) - De Minaur (5-Austr.) 4:6, 7:6 (7:1), 7:5