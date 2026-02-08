Plíšková je na turnaji v Dauhá ve druhém kole, Bouzková nestačila na Mbokovou

Třiatřicetiletá Plíšková měla utkání se Sierraovou od začátku pod kontrolou. Bývalá světová jednička sebrala soupeřce pětkrát podání, sama nečelila jedinému brejkbolu a nakonec zvítězila za hodinu.
Ve druhém kole šampionku turnaje z roku 2017 čeká obhájkyně titulu Amanda Anisimovová. Se čtyřiadvacetiletou Američankou se Plíšková dosud utkala šestkrát a pětkrát vyhrála.
Bouzková v prvním i druhém setu vedla 2:0, ale náskok ani jednou neudržela. Zatímco úvodní sadu Mboková rozhodla až brejkem za stavu 5:5, ve druhé otočila skóre šesti gamy za sebou.
Do turnaje v Kataru ještě v neděli vstoupí Karolína Muchová, kterou čeká Jaqueline Cristianová z Rumunska.
Turnaj žen v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo:
Auger-Aliassime obhájil v Montpellier titul
Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime po roce opět vyhrál turnaj v Montpellier. Ve finále porazil 6:3 a 7:6 Adriana Mannarina z Francie a získal první letošní titul.
Pětadvacetiletý Auger-Aliassime bez větších potíží získal úvodní set, o druhý však musel bojovat v tiebreaku. Ve zkrácené hře sice prohrával 2:4, ale pak pěti body za sebou rozhodl o vítězství.
Celkově Auger-Aliassime na okruhu ATP triumfoval podeváté, loni ovládl tři turnaje. Sedmatřicetiletý Mannarino promarnil možnost získat pátý titul, na který čeká už více než dva roky.
Turnaj mužů v Montpellier
tvrdý povrch, dotace 612 620 eur
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále: