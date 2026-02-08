Plíšková je na turnaji v Dauhá ve druhém kole, Bouzková nestačila na Mbokovou

  19:22
Karolína Plíšková v prvním kole tenisového turnaje v Dauhá porazila 6:1 a 6:2 Solanu Sierraovou z Argentiny. Dohrála však Marie Bouzková, která nestačila 5:7 a 2:6 s Victorií Mbokovou z Kanady.

Karolina Plíšková hraje forhend v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Třiatřicetiletá Plíšková měla utkání se Sierraovou od začátku pod kontrolou. Bývalá světová jednička sebrala soupeřce pětkrát podání, sama nečelila jedinému brejkbolu a nakonec zvítězila za hodinu.

Ve druhém kole šampionku turnaje z roku 2017 čeká obhájkyně titulu Amanda Anisimovová. Se čtyřiadvacetiletou Američankou se Plíšková dosud utkala šestkrát a pětkrát vyhrála.

Bouzková v prvním i druhém setu vedla 2:0, ale náskok ani jednou neudržela. Zatímco úvodní sadu Mboková rozhodla až brejkem za stavu 5:5, ve druhé otočila skóre šesti gamy za sebou.

Do turnaje v Kataru ještě v neděli vstoupí Karolína Muchová, kterou čeká Jaqueline Cristianová z Rumunska.

Turnaj žen v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Karolína Plíšková (ČR) - Sierraová (Arg.) 6:1, 6:2
Mboková (10-Kan.) - Bouzková (ČR) 7:5, 6:2

Čtyřhra - 1. kolo:
Krejčíková, Siniaková (ČR) - Muhammadová, Routliffeová (6-USA/N. Zél.) 6:4, 6:1

Auger-Aliassime obhájil v Montpellier titul

Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime po roce opět vyhrál turnaj v Montpellier. Ve finále porazil 6:3 a 7:6 Adriana Mannarina z Francie a získal první letošní titul.

Pětadvacetiletý Auger-Aliassime bez větších potíží získal úvodní set, o druhý však musel bojovat v tiebreaku. Ve zkrácené hře sice prohrával 2:4, ale pak pěti body za sebou rozhodl o vítězství.

Celkově Auger-Aliassime na okruhu ATP triumfoval podeváté, loni ovládl tři turnaje. Sedmatřicetiletý Mannarino promarnil možnost získat pátý titul, na který čeká už více než dva roky.

Turnaj mužů v Montpellier

tvrdý povrch, dotace 612 620 eur

Dvouhra - finále:
Auger-Aliassime (1-Kan.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4)

Čtyřhra - finále:
Arribage, Olivetti (4-Fr.) - Frantzen, Haase (3-Něm./Niz.) 7:6 (8:6), 6:1

