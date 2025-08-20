Nosková načala v Monterrey obhajobu úspěšně, duel plný es rozhodly tiebreaky

Linda Nosková vykročila v Monterrey za obhajobou titulu. Šestá nasazená zdolala v repríze loňského finále kvalifikantku Lulu Sunovou z Nového Zélandu 7:6, 7:6. Její další soupeřkou bude ve 2. kole Němka Tatiana Mariaová.

Linda Nosková ve 2. kole turnaje v Montrealu | foto: Reuters

Obě hráčky se v utkání opíraly o dělový servis. Nosková nastřílela 13 es, Sunová dokonce ještě o osm víc. Ani jedna za celý zápas nepřišla o podání a v obou setech rozhodovaly až tiebreaky.

První ovládla Nosková hladce 7:2, ve druhém odvrátila jeden setbol a postup vybojovala po druhém mečbolu a výhře 9:7.

„Každý rok je jiný, každý zápas je jiný, ale samozřejmě jsem si na některé věci z loňského finále vzpomněla. Když jsem ale vstoupila na kurt, věděla jsem, že to bude úplně nový duel,“ řekla v rozhovoru na kurtu dvacetiletá Nosková, jež vloni v Mexiku získala první a dosud jediný titul na okruhu WTA.

Turnaj žen v Monterrey

tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Nosková (6-ČR) - Sunová (N. Zél.) 7:6 (7:2), 7:6 (9:7)

