Dvacetiletá Nosková přehrála o osmnáct let starší Mariaovou za 68 minut. Soupeřce nabídla v zápase jediný brejkbol v úvodu druhého setu a pustila ji jedinkrát do vedení, okamžitě ale ztrátu podání odčinila úspěšným brejkem a další zaváhání nedopustila. Na turnaji zatím stejně jako při své loňské jízdě za premiérovým titulem neztratila ani set.
Bouzková vyzrála na Haddadovou Maiaovou letos už podruhé a v šestém vzájemném zápase snížila bilanci na 2:4. S neoblíbenou soupeřkou ale na kurtu bojovala takřka dvě hodiny, než proměnila druhý mečbol.
Další soupeřkou Noskové bude druhá nasazená Ruska Jekatěrina Alexandrovová. Bouzkovou čeká Antonia Ružičová z Chorvatska. V semifinále by se české hráčky mohly utkat spolu.
Turnaj žen v Monterrey
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: