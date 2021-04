Tenista Tsitsipas získal v Monte Carlu první titul z turnaje Masters

„Ani nedokážu popsat, jak se teď cítím. Přemohlo mě tolik různých emocí a nostalgie,“ řekl Tsitsipas v rozhovoru na kurtu v Monte Carlo Country Clubu, kde v roce 1981 získala juniorský titul i jeho matka Julia Salnikovová. „Oba jsme si zasloužili být ve finále. Předvedli jsme úžasný souboj a skvělou show. Myslím, že to můžu považovat za zatím nejlepší týden mého života,“ dodal.

Dvaadvacetiletý Tsitsipas vstoupil do utkání razantně, zatlačil soupeře daleko za základní čáru a brejkem hned ve druhém gamu rozhodl jinak vyrovnaný první set. Lépe zvládl i vstup do druhé sady a při podání soupeře pak i zápas uzavřel.

„Před zápasem to byly velké nervy. Vždycky proti sobě chceme předvést do nejlepší. Dneska to bylo hodně těžké, zvlášť když to bylo finále. To vždycky přináší extra stres a zvyšuje to důležitost zápasu. Jsem pyšný, jak jsem to zvládl,“ pochválil se Tsitsipas, jenž exceloval především na podání. Po prvním servisu prohrál jen čtyři fiftýny a soupeři nenabídl jediný brejkbol.

Tsitsipas uspěl ve finále Masters na třetí pokus a získal nejcennější trofej od roku 2019, kdy vyhrál Turnaj mistrů. Letos se radoval poprvé, v březnu nezvládl finále v Acapulcu. Celkově šestý titul kariéry vybojoval po sérii tří finálových porážek. Jednu z nich mu loni v září v Hamburku připravil i o rok starší Rubljov.

Ruský tenista, jenž v Monte Carlu ve čtvrtfinále vyřadil jedenáctinásobného šampiona Rafaela Nadala, už letos získal titul v Rotterdamu a celkem má na kontě osm turnajových úspěchů. Na premiérový úspěch na Masters si ale bude muset ještě počkat.