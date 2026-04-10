Malečková a Škoch si v Linci zahrají o titul ve čtyřhře, večer se představí Plíšková

Osmadvacetiletá Škoch slavila v roce 2022 ještě pod dívčím jménem Kolodziejová titul s Anastasií Detiuc v Parmě a finále si zahrála i před třemi lety v Hamburku. Ve sbírce má navíc deblové trofeje z juniorských grandslamů Australian Open a Roland Garros z roku 2015. O tři roky starší Malečková si finále na okruhu WTA Tour zahraje poprvé.
Ve večerních hodinách se o semifinále ve dvouhře střetne s Donnou Vekičovou z Chorvatska. Duel je plánován na 19.45.
Turnaj žen v Linci
antuka, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále:
Čtyřhra - semifinále:
Sinner se se Zverevem utká i v Monte Carlu
Ital Jannik Sinner porazil ve čtvrtfinále na antuce v Monte Carlu Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea hladce 6:3, 6:4. O postup do finále si stejně jako na předchozích dvou turnajích Masters v Indian Wells a Miami, kde získal tituly, zahraje s Alexandrem Zverevem. Němec vyřadil brazilského mladíka Joaa Fonsecu po třísetové bitvě 7:5, 6:7 a 6:3.
Sinner ve čtvrtečním osmifinále s Tomášem Macháčem ztratil po rekordní sérii 37 vyhraných setů na Masters v řadě poprvé sadu, dnes se ale opět vrátil k suverénním výkonům. Soupeři nabídl za celý zápas jediný brejkbol, který odvrátil, a Kanaďana v sedmém vzájemném utkání za hodinu a půl popáté porazil.
Na Master vyhrál dvacátý zápas v řadě a napodobil hvězdy „Velké trojky“. Alespoň dvě desítky vítězství za sebou dokázali od vzniku této kategorie v roce 1990 zapsat jen Novak Djokovič, jehož rekordní série čítá 31 výher, Roger Federer (30) a Rafael Nadal (23).
Turnaj mužů v Monte Carlu
antuka, dotace 6 309 095 eur
Dvouhra - čtvrtfinále: