Malečková a Škoch si v Linci zahrají o titul ve čtyřhře, večer se představí Plíšková

  17:56
České tenistky Jesika Malečková a Miriam Škoch si na turnaji v Linci zahrají o první společný titul na okruhu WTA Tour ve čtyřhře. V semifinále na rakouské antuce zdolaly tchajwansko-čínský pár Liang En-šuo, Jang Čao-süan 5:7, 7:5, 10:4.

Jesika Malečková (vlevo) a Miriam Škoch | foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press Profimedia.cz

Osmadvacetiletá Škoch slavila v roce 2022 ještě pod dívčím jménem Kolodziejová titul s Anastasií Detiuc v Parmě a finále si zahrála i před třemi lety v Hamburku. Ve sbírce má navíc deblové trofeje z juniorských grandslamů Australian Open a Roland Garros z roku 2015. O tři roky starší Malečková si finále na okruhu WTA Tour zahraje poprvé.

Ve večerních hodinách se o semifinále ve dvouhře střetne s Donnou Vekičovou z Chorvatska. Duel je plánován na 19.45.

Turnaj žen v Linci

antuka, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Ruseová (Rum.) - Ostapenková (4-Lot.) 4:6, 6:4, 6:1

Čtyřhra - semifinále:
Malečková, Škoch (ČR) - Liang En-šuo, Jang Čao-süan (Tchaj-wan/Čína) 5:7, 7:5, 10:4

Sinner se se Zverevem utká i v Monte Carlu

Ital Jannik Sinner porazil ve čtvrtfinále na antuce v Monte Carlu Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea hladce 6:3, 6:4. O postup do finále si stejně jako na předchozích dvou turnajích Masters v Indian Wells a Miami, kde získal tituly, zahraje s Alexandrem Zverevem. Němec vyřadil brazilského mladíka Joaa Fonsecu po třísetové bitvě 7:5, 6:7 a 6:3.

Sinner ve čtvrtečním osmifinále s Tomášem Macháčem ztratil po rekordní sérii 37 vyhraných setů na Masters v řadě poprvé sadu, dnes se ale opět vrátil k suverénním výkonům. Soupeři nabídl za celý zápas jediný brejkbol, který odvrátil, a Kanaďana v sedmém vzájemném utkání za hodinu a půl popáté porazil.

Na Master vyhrál dvacátý zápas v řadě a napodobil hvězdy „Velké trojky“. Alespoň dvě desítky vítězství za sebou dokázali od vzniku této kategorie v roce 1990 zapsat jen Novak Djokovič, jehož rekordní série čítá 31 výher, Roger Federer (30) a Rafael Nadal (23).

Turnaj mužů v Monte Carlu

antuka, dotace 6 309 095 eur

Dvouhra - čtvrtfinále:
Alcaraz (1-Šp.) - Bublik (8-Kaz.) 6:3, 6:0
Sinner (2-It.) - Auger-Aliassime (6-Kan.) 6:3, 6:4
Zverev (3-Něm.) - Fonseca (Braz.) 7:5, 6:7 (3:7), 6:3

Tipsport - partner programu
Vekićová vs. PlíškováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 10. 4. 2026:Vekićová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
10. 4. 20:00
  • 2.07
  • -
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Billie Jean King Cup 2026: program kvalifikace, český tým, výsledky

Los zápasů Billie Jean King Cupu mezi Švýcarskem a Českem.

České tenistky čeká kvalifikace Billie Jean King Cupu 2026. V Bielu se 10. a 11. dubna utkají s domácím Švýcarskem. V našem přehledu najdete program zápasů, výsledky i informace o tom, kde bitvu o...

10. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  18:23

Snad jsem Belindu aspoň unavila, doufá Bouzková. Kapitánka Strýcová ji nadchla

Marie Bouzková v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tříhodinová bitva, na jejímž konci byla tou smutnější. I když... Marie Bouzková se po porážce 3:6, 7:6 a 4:6 s favorizovanou Švýcarkou Belindou Bencicovou stejně usmívala. „Dostala jsem se do tempa,...

10. dubna 2026  18:21

Češky hrají se Švýcarkami 1:1. Bouzková nedotáhla obrat, Nosková dominovala

Aktualizujeme
Linda Nosková hraje forhend v utkání BJK Cupu proti Švýcarkám.

Po prvním dnu hrají české tenistky v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarkami 1:1. Nejprve Marie Bouzková podlehla domácí hvězdě Belindě Bencicové 3:6, 7:6 a 4:6, poté na tvrdém povrchu v...

10. dubna 2026  18:11

Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Fotbalová asociace ČR v pátek zahájila distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely...

10. dubna 2026  17:46

Bývalý striptér, který odmítl Bachelora. Kdo je soupeř Procházky v boji o titul UFC?

Carlos Ulberg má v UFC skvělou bilanci. Devětkrát zvítězil, porážku okusil...

Býval solidním ragbistou, ale peněz neměl nazbyt. A tak Carlos Ulberg jezdil po Austrálii a Novém Zélandu a pořádal „dámské večery“. Koktejly, hudba, pánský striptýz.. I on sám se občas vrtěl nahý....

10. dubna 2026  17:42

Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu...

Není to v této sezoně poprvé. Fotbalová Barcelona den po porážce v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem (0:2) podala oficiální stížnost na rozhodčí. Vypíchla diskutovanou situaci z 54. minuty,...

10. dubna 2026  16:40

Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC...

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka stojí před dalším titulovým zápasem v polotěžké váze organizace UFC. Na turnaji s číslem 327 vyzve v Miami nebezpečného Novozélanďana Carlose Ulberga. Kdy a...

10. dubna 2026  16:40

Nejdřív káva, potom trénink. Pogačar před Paříž–Roubaix ukázal další talent

Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví. Suverénně obhájil světové zlato v...

Přípravy na nedělní závod Paříž–Roubaix vrcholí a hlavní favorité už v těchto dnech ladí formu přímo na dlážděných úsecích severní Francie. Tadej Pogačar, který patří k největším favoritům na...

10. dubna 2026  16:03

Montreal slaví: Caufield dosáhl magické padesátky, Slafkovský napodobil Hossu

Cole Caufield (vlevo) v objetí se spoluhráčem Nickem Suzukim po vstřelení 50....

Dlouhých šestatřicet let žádný střelec v barvách nejúspěšnějšího klubu NHL tuhle metu nepokořil. Až v pátečním duelu proti Tampa Bay rozjásal Montreal Cole Caufield svým padesátým gólem v sezoně. O...

10. dubna 2026

Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace pokračuje v Karlových Varech v přípravě před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů,...

7. dubna 2026  19:54,  aktualizováno  10. 4. 15:39

Závody, maturita, přijímačky... A pak znovu na paralympiádu! Jak se mění Kratochvíl?

David Kratochvíl přebírá ocenění na vyhlášení Sportovce roku 2025.

Je mu teprve osmnáct let, ale už potřetí za sebou se stal nejúspěšnějším parasportovcem roku. David Kratochvíl si ocenění Českého paralympijského výboru za rok 2025 vysloužil především díky sedmi...

10. dubna 2026

