Kvitová, Krejčíková a Plíšková si v Indian Wells zahrají osmifinále

Turnajová sedmnáctka Plíšková porazila jedenáctou nasazenou Kuděrmětovovou za necelou hodinu a půl. Po jednoznačném prvním setu se dvojnásobná semifinalistka turnaje dostala do ošemetné situace v druhé sadě, v níž prohrávala 3:5, ale čtyřmi získanými gamy za sebou dosáhla na vítězství v zápase. Proti hráčce, jež jí v minulých dvou duelech porazila ve dvou setech, využila pět z šesti brejkbolů. Další soupeřkou třicetileté české tenistky bude v osmifinále světová sedmička Maria Sakkariová z Řecka.

Kvitová vyhrála teprve třetí z 25 zápasů, v němž si připsala „kanára“. Dokázala to poprvé od roku 2013 a premiérově poté, co neuhrála ani game v úvodním setu. V Indian Wells však poté získala deset gamů za sebou. Náskok 4:0 v rozhodující sadě ještě ztratila, ale po divokém průběhu výhru vybojovala. O čtvrtfinále, čímž by v Indian Wells vyrovnala své maximum, si zahraje proti světové trojce Jessice Pegulaové z USA.

Krejčíková měla proti Wang Sin-jü už ve druhé sadě tři mečboly, ale musela nakonec také do třetího setu. V něm už světová šestnáctka roli favoritky jasně potvrdila. Její příští soupeřkou bude druhá hráčka žebříčku Běloruska Aryna Sabalenková, proti níž ve třetím kole nenastoupila Ukrajinka Lesja Curenková.

Kvitová s Krejčíkovou navázaly na postup Karolíny Plíškové, z českých tenistek v neděli neuspěla jen Nosková. Domácí favoritce Gauffové, jež dnes slaví 19. narozeniny a je šestou tenistkou žebříčku, nedokázala ani jednou vzít servis.

V pondělí o postup do osmifinále budou ještě hrát Karolína Muchová a Markéta Vondroušová.