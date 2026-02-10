Nosková ve druhém kole v Dauhá vypadla s Gračovovou, koncovky setů nezvládla

Nosková do první sady vstoupila brejkem, ale pak třikrát ztratila servis a Gračovová se ujala vedení. Ve druhé sadě si jedenadvacetiletá Češka vypracovala náskok 5:1 a vynutila si třetí set. V něm neudržela náskok 3:1 a zápas ztratila poté, co za stavu 5:6 přišla o podání.
Ve druhém kole v Dauhá se ještě v úterý představí další tři české tenistky. Kateřina Siniaková nastoupí proti Camile Osoriové z Kolumbie, zatímco Karolínu Muchovou vyzve Tereza Valentová.
Turnaj žen v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: