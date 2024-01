Nosková si po výhře nad Andrejevovou zahraje semifinále turnaje v Brisbane

Nosková ve čtvrtém utkání v Brisbane poprvé nemusela hrát tři sety. V úvodní sadě duelu s Andrejevovou, jež byla ve čtvrtfinále na WTA Tour poprvé v kariéře, nebylo pro obě tenistky výhodou podání. Během devíti her každá z hráček proměnila tři brejkboly.

Noskové se to potom podařilo ještě jednou ve dvanáctém gamu a jako první v Brisbane vzala Andrejevové set. Také druhé dějství obě hráčky začaly ztrátou podání, ale pak už byla česká tenistka na servisu jistější, při vedení 3:2 zaznamenala další brejk a utkání už dopodávala do vítězného konce.

Zápas byl prvním čtvrtfinálovým duelem teenagerek na akci minimálně úrovně WTA 500 od roku 2009, kdy proti sobě nastoupily na US Open Caroline Wozniacká a Melanie Oudinová. Nosková zatím kopíruje loňský vstup do sezony, kdy prorazila z kvalifikace až do finále v Adelaide. Do boje o titul prošla potom také v srpnu v Praze, na první turnajový triumf ale stále čeká.