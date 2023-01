Andreescuová otočila v Adelaide zápas s Muguruzaovou ze stavu 0:6, 2:5

Bývalou světovou jedničku a někdejší vítězku Wimbledonu a Roland Garros porazila Andreescuová i ve třetím vzájemném utkání.

„V druhém setu jsme prostě musela začít hrát jinak. Řekla jsem si, že do toho půjdu, ať se děje, co se děje. Začala jsem trefovat kurt a vyšlo to. Netuším, jak se mi to povedlo,“ uvedla dvaadvacetiletá Kanaďanka.

V druhém kole se utká buď se čtvrtou nasazenou Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou, nebo s Američankou Amandou Anisimovovou.

V Adelaide vstoupí do sezony i Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová, které se představí v pondělí.