Do akce v úterý z českých tenistek půjdou ještě Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Siniaková se utká s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou, Bouzková vyzve ve 2. kole Rusku Mirru Andrejevovou.
Pětadvacetiletý Macháč uspěl proti 86. hráči světa Duckworthovi po hodině a 12 minutách. Osmý nasazený tenista zaznamenal 11 es a nepřišel ani jednou o servis, soupeři naopak podání sebral třikrát. Macháč si tak připsal první vítězství v sezoně, před týdnem neuspěl v Brisbane proti Jiřímu Lehečkovi. V dalším kole se střetne s Francouzem Quentinem Halysem.
Kompletní tenisové výsledky
Šestadvacetiletá Vondroušová zaznamenala první úspěch od loňského US Open, kde odstoupila kvůli zranění kolena před čtvrtfinále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Premiérovou výhru v sezoně si připsala na druhý pokus, minulý týden nestačila v Brisbane na Polku Magdalenu Frechovou.
Vondroušová porazila Samsonovovou po dvou hodinách hry, sedmkrát prolomila soupeřčin servis. Zaznamenala také devět es, nasazená sedmička Samsonovová udělala 10 dvojchyb. V dalším kole se Vondroušová utká s domácí Australankou Kimberly Birrellovou.
Valentová navázala v Adelaide na úspěšnou kvalifikaci. Proti čtyřiadvacáté hráčce světa Ostapenkové získala první set po velkém obratu, kdy otočila vývoj ze stavu 0:5 na 7:5. Lotyška se v závěru setu nechávala ošetřit v oblasti krku a ramene. Poté, co Ostapenková přišla ve druhém setu o servis a prohrávala 2:3, duel vzdala. Valentová se příště utká s turnajovou dvojkou Madison Keysovou z USA.
Turnaj mužů a žen v Adelaide
tvrdý povrch
Muži (dotace 700 045 dolarů):
Ženy (dotace 1 206 446 dolarů):
Krejčíková se loučí s Hobartem
Barboru Krejčíkovou trápily v Hobartu při generálce na Australian Open problémy s kolenem a s turnajem se rozloučila hned v prvním kole. S Američankou Peyton Stearnsovou prohrála 4:6, 6:1, 6:7.
Dvojnásobná grandslamová šampionka, která sezonu zahájila minulý týden na týmovém United Cupu, ztratila první set za 48 minut. V pauze si pak v slzách nechala ošetřit levé koleno, kvůli kterému předčasně ukončila minulý ročník.
Ve druhé sadě poté byla na svém podání bezchybná, sama soupeřce sebrala třikrát servis a hladce vyrovnala. Do třetího setu ale lépe vstoupila Stearnsová a udržovala si náskok jednoho brejku. Krejčíková sice za stavu 4:5 odvrátila dva mečboly a následně si vynutila tiebreak, v něm ale nakonec soupeřce podlehla 4:7.
Ze hry venku je i sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová. Pětačtyřicetiletá Američanka, jež se poprvé od roku 2021 chystá na Australian Open, podlehla v souboji veteránek osmatřicetileté Tatjaně Mariaové z Německa 4:6, 3:6.
Turnaj žen v Hobartu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Turnaj mužů v Aucklandu
tvrdý povrch, dotace 700 045 dolarů
Čtyřhra - 1. kolo: