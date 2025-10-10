Siniaková ve Wu-chanu dohrála ve čtvrtfinále, Pegulaová jí nadělila kanára

Kateřina Siniaková do semifinále ve Wu-chanu nepostoupila. Česká tenistka ve čtvrtfinále prohrála 6:2, 0:6 a 3:6 s šestou hráčkou světa Američankou Jessicou Pegulaovou.

Kateřina Siniaková po nepovedeném úderu na turnaji ve Wu-chanu | foto: ADEK BERRY / AFP Profimedia.cz

Siniaková, která si místo v hlavní části turnaje musela vybojovat v kvalifikaci, do zápasu vstoupila dobře. První set získala poté, co soupeřce dvakrát sebrala podání. Pak ale získala navrch Pegulaová.

Ve druhé sadě Siniaková podruhé v ročníku utrpěla kanára. Ve třetím setu světová jednička ve čtyřhře přišla za stavu 2:2 o podání a Pegualová už náskok uhájila. Devětadvacetiletou Češku porazila i podruhé v sezoně.

V semifinále jednatřicetiletá Američanka narazí na vítězku zápasu mezi Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Běloruska usiluje ve Wu-chanu o čtvrtý titul za sebou.

Turnaj žen ve Wu-chanu

tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Pegualová (6-USA) - Siniaková (ČR) 2:6, 6:0, 6:3.

