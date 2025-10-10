Siniaková, která si místo v hlavní části turnaje musela vybojovat v kvalifikaci, do zápasu vstoupila dobře. První set získala poté, co soupeřce dvakrát sebrala podání. Pak ale získala navrch Pegulaová.
Ve druhé sadě Siniaková podruhé v ročníku utrpěla kanára. Ve třetím setu světová jednička ve čtyřhře přišla za stavu 2:2 o podání a Pegualová už náskok uhájila. Devětadvacetiletou Češku porazila i podruhé v sezoně.
V semifinále jednatřicetiletá Američanka narazí na vítězku zápasu mezi Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Běloruska usiluje ve Wu-chanu o čtvrtý titul za sebou.
Turnaj žen ve Wu-chanu
tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: