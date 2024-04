Tenis zítřka? Patnáct turnajů, osm týdnů volna, rovné odměny ženám i mužům

V zákulisí už delší dobu bublá boj o ovládnutí jednoho z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších sportů. Po nedávném miliardovém výpadu saúdskoarabského investičního fondu PIF se v minulých dnech před hlavouny WTA a ATP i před samotnými hráči a agenty předvedli bossové nejvýznamnějších akcí – Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu a US Open.

Na stole leží předběžný kalendář takzvané Premier Tour sjednocující WTA a ATP, která by se skládala ze čtyř grandslamů pro 128 účastnic a účastníků, deseti dalších turnajů na úrovni dnešních tisícovek pro 96 singlistek a singlistů a finále sezony pro nejužší špičku.

Návrh obsahuje rovné odměny pro ženy i muže na všech podnicích, zaručuje až osmitýdenní volno mezi sezonami.

„Jako hráčka první stovky bych s takovou vizí byla spokojená, ale jako mladá holka, která se snaží vyškrábat nahoru, bych měla obavy,“ říká Klára Koukalová, bývalá členka Top 20 a nyní expertka stanice CANAL+ Sport.

Stále se rodící plán počítá s existencí jakési druhé ligy ze současných „dvěstěpadesátek“ a „pětistovek“, z níž by se z roku na rok postupovalo mezi elitu. Z ní by zase ti nejméně úspěšní padali dolů, aby se zajistila spravedlnost a průchodnost.

„Jo, jsem pro, tenhle systém působí zajímavě. Pro diváka by byl atraktivní,“ soudí Koukalová.

Současnému režimu bývají vytýkány nedostatek financí i vyčerpávající a leckdy zmatené trmácení po planetě v honbě za body, z něhož plynou zranění či duševní vyhoření.

„Je vážně divné, že se profesionálním tenisem neuživí ani třeba 150. hráčka na světě,“ tvrdí Koukalová. „Každý pokus o zvýšení prize money je proto vítaný.“

V novém uspořádání by částka na odměny pro tři sta nejlepších dam vzrostla až čtyřikrát, elitní třístovka mezi pány by si celkem pomohla na dvojnásobek. Peníze by tudíž netekly pouze do Premier Tour.

Na ní by hned od počátku brali stejné částky ženy i muži, což by znamenalo historický průlom. Usilovaly o něj generace hvězd od Billie Jean Kingovou přes Martinu Navrátilovou až k Sereně Williamsové.

Rovněž Koukalová myšlence fandí. I když...

„Na grandslamech bych chlapům dávala větší odměny, protože hrajou na tři vítězné sety. Nemůžeme přece srovnávat čtyřhodinovou bitvu se zápasem trvajícím osmdesát minut,“ uvažuje. „Zároveň bych chtěla, aby se srovnaly sumy na ostatních turnajích, kde se všechny mače konají podle stejných pravidel.“

Masivní investice mohou přijít díky odhodlání grandslamových generálů, kteří poprvé projevili vůli podělit se o své kolosální příjmy z mediálních a sponzorských smluv. Dosud to pro ně nepřipadalo v úvahu. Možná je vyprovokovala nedávná konkurenční a nesmírně štědrá nabídka ze Saúdské Arábie, která by přirozeně znamenala dramatické změny ve vlivu na tenisové prostředí.

Jen pro představu… Wimbledonské příjmy předloni dosáhly 346 milionů liber (nyní více než 10 miliard korun), přičemž od BBC a ESPN pořadatelé za vysílací práva inkasovali podle Daily Mail přes 180 milionů liber (asi 5,3 miliardy korun).

Jedenáctiletý kontrakt s ESPN vynese newyorskému US Open téměř 800 milionů dolarů (19 miliard korun).

Ještě nedávno si kdekdo v branži stěžoval, že na kostře představované jako Premier Tour chybí jakékoliv maso. Po vstřícných gestech z Melbourne, Paříže, Londýna a New Yorku tato námitka mizí.

Saúdskoarabský zájem přitom nepolevuje. Už je jisté, že WTA Finals se v letech 2024-26 uskuteční v Rijádu, což vzhledem k tamnímu potlačování lidských práv pobouřilo ikony Martinu Navrátilovou nebo Chris Evertovou. Jako příležitost pro povzbuzení ženského hnutí v oblasti ji naopak vnímá třeba tuniská superstar Uns Džábirová. Souhlasí s ní též Koukalová, která na CANAL+ Sport komentuje utkání a vystupuje jako odbornice ve studiích.

„Myslím, že taková akce může v Arábii prospět jako osvěta,“ míní. „Je fajn, když se tenis rozšiřuje po světě. A hráčky ocení, když mají nějakou jistotu a garanci vzorné organizace. Snad všechno je lepší než poslední ostuda v Cancúnu, kam holky poslali na poslední chvíli. Turnaj mistryň má být za odměnu, což v Rijádu, co se týče organizace, pravděpodobně bude.“