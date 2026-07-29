Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Menšík uspěl ve Washingtonu po třísetové bitvě, Viďmanová jde dál v Memphisu

Autor: ,
  9:06

Česká tenistka Darja Viďmanová v 1. kole turnaje v Memphisu | foto: Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Profimedia.cz

Jakub Menšík vstoupil do tenisového turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím Trevorem Svajdou 6:2, 6:7 a 6:3. Semifinalista letošního Roland Garros bez problémů vyhrál první set, poté zápas na téměř dvě a půl hodiny přerušil déšť. Darja Viďmanová porazila v úvodním dějství turnaje v Memphisu španělskou sokyni Marinu Bassolsovou 6:2, 3:6, 6:4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA.

Sedmý nasazený washingtonského klání druhou sadu ztratil v tiebreaku 5:7, pak už znovu Svajdu přehrál. Klíčový brejk získal v osmém gamu na 5:3.

Menšíka, sedmnáctého hráče světového žebříčku, po soupeři z páté stovky čeká ve druhém kole další Američan Brandon Nakashima. Tomu patří v pořadí ATP 33. pozice.

Úvodní duel na betonu ve Washingtonu zvládl také sedmnáctiletý Cruz Hewitt, syn bývalé světové jedničky Lleytona Hewitta. Nad domácím Marcosem Gironem australský mladík zvítězil 6:3, 6:4 a připsal si premiérovou výhru na okruhu ATP.

Hewittovým dalším soupeřem na turnaji, kde jeho otec v roce 2004 slavil titul, může být slavný krajan Alex de Minaur. „Viděl jsem tady tátu hrát. Mám na něj tolik vzpomínek. A pokud bych mohl sdílet kurt s Alexem, byl by to splněný sen. Je jako můj starší bratr, znám ho celý život a trávíme společně i Vánoce,“ řekl Hewitt mladší k možnému soupeři, jeho mentorem je právě jeho otec.

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu

tvrdý povrch

Muži (dotace 2 469 450 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Menšík (7-ČR) - Svajda (USA) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3,

Viďmanová si zahraje se Stephensovou

Darja Viďmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Marinu Bassolsovou ze Španělska 6:2, 3:6, 6:4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA. Její příští soupeřkou v boji o první čtvrtfinále bude bývalá světová trojka a vítězka US Open z roku 2017 Američanka Sloane Stephensová.

Třiadvacetiletá Viďmanová začala proti Bassolsové vedením 3:0 a výhodu brejku do konce prvního setu udržela. Poté však sama dvakrát o servis přišla a Španělka vývoj vyrovnala. Po nervózním začátku rozhodující sady utekla moskevská rodačka na 4:2 a zápas i díky devíti esům dotáhla po dvou a čtvrt hodinách do vítězného konce.

Turnaj žen v Memphisu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Viďmanová (ČR) - Bassolsová (Šp.) 6:2, 3:6, 6:4

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. WaltonTenis - - 29. 7. 2026:Svrčina vs. Walton //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 1:2
  • 6.70
  • -
  • 1.10
Kumstát vs. Seyboth WildTenis - - 29. 7. 2026:Kumstát vs. Seyboth Wild //www.idnes.cz/sport
29. 7. 11:00
  • 2.42
  • -
  • 1.49
Schwärzler vs. KrumichTenis - - 29. 7. 2026:Schwärzler vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
29. 7. 12:30
  • 1.62
  • -
  • 2.17
Brunclík vs. NagalTenis - - 29. 7. 2026:Brunclík vs. Nagal //www.idnes.cz/sport
29. 7. 14:00
  • 1.72
  • -
  • 2.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

Petr Pavel přivítal finalistky Wimbledonu, pobavil je kšiltovkou

Prezident Petr Pavel v obklopení tenistek Lindy Noskové (vlevo) a Karolíny...

Po třinácti dnech od vzájemného souboje ve finále Wimbledonu se Linda Nosková a Karolína Muchová opět potkaly. Na Pražském hradě je v pátek přijal prezident Petr Pavel. „Jak se nás všichni ptají,...

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Kosťuková oblékla na dovolené odvážné šaty. Je jako modelka, žasnou fanoušci

Marta Kosťuková si užívá dovolenou u moře.

Na kurtech letos Marta Kosťuková září, pozornost ale dokáže strhnout i mimo ně. Ukrajinská tenistka se na Ibize ukázala v odvážných černých šatech, které mezi jejími fanoušky vyvolaly pořádný rozruch.

První zahraniční trenér fotbalistů? Trunda potvrdil jednání s Deniou ze Španělska

Santi Denia by se mohl stát novým trenérem české fotbalové reprezentace.

Když vedl mládežnické reprezentace Španělska, měl pod palcem i řadu současných mistrů světa. Nyní má blízko k tomu, aby dirigoval nejlepší fotbalisty z Česka. Santi Denia, dvaapadesátiletý kouč, jenž...

29. července 2026  4:55,  aktualizováno  9:30

Menšík uspěl ve Washingtonu po třísetové bitvě, Viďmanová jde dál v Memphisu

Česká tenistka Darja Viďmanová v 1. kole turnaje v Memphisu

Jakub Menšík vstoupil do tenisového turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím Trevorem Svajdou 6:2, 6:7 a 6:3. Semifinalista letošního Roland Garros bez problémů vyhrál první set, poté zápas na...

29. července 2026  9:06

10 let Oktagonu. Jak vypadaly první bojové večery? Ondřeje Novotného nepoznáte

OKTAGON 72 v Edenu přinesl třetí zápas Karlosem Vémolou a Attilou Végh. Vémola...

Oktagon slaví deset let od svého vzniku. Z turnaje na pražské Královce v roce 2016 vyrostla organizace, která dnes plní velké haly a stadiony v Česku i zahraničí. Projektem Ondřeje Novotného a Pavola...

29. července 2026

Ciencala vyměnil dresy rivalů: Chci hrát a chci ještě ukázat, že na to mám

Oceláři se připravují na sezonu s dobrou náladou, jak předvádí útočník David...

Ve třiceti letech se cítí na vrcholu sil a chce hrát co nejvíce. Proto hokejový útočník David Ciencala vyměnil třinecký dres za vítkovický. „Po sezoně jsme se sešli s panem Peterkem (sportovní...

29. července 2026  8:25

Český disk má jasnou vládkyni. Tichá chce dál rozšiřovat sbírku titulů

Plzeňská diskařka Barbora Tichá během extraligových závodů

Disku žen v posledních letech dominuje Barbora Tichá, což potvrdila na víkendovém mistrovství České republiky v Plzni. Sedmadvacetiletá atletka domácí Škody získala pátý rok po sobě zlato, když jí k...

29. července 2026  8:20

Liberecký kapitán Šimek stále se sádrou: Zraněná ruka pořád bolí, ale lepší se to

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Naštípnutá kost v zápěstí ho připravila o letošní mistrovství světa. Na květnovém startu přípravy s klubem se kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek objevil ještě se sádrou. Teď už je na ledě se...

29. července 2026  8:19

Tour de France Femmes 2026: Program, etapy, kurzy a výsledky

Pauline Ferrandová-Prevotová vyhrává ve žlutém dresu poslední etapu Tour de...

Pátý ročník Tour de France Femmes se uskuteční od 1. do 9. srpna 2026. Závodnice čeká 9 etap a dosud nejnáročnější profil s rekordním převýšením. V našem přehledu najdete kompletní program, trasu i...

29. července 2026  7:58

K českému titulu na překážkách se Tkáčová odrazila od zlatých z vícebojů

Adéla Tkáčová na MČR v Plzni.

Tři tituly mistryně republiky letos vybojovala atletka Adéla Tkáčová z Kopřivnice. Po triumfech na šampionátech pětibojařek a sedmibojařek o víkendu v Plzni slavila v běhu na 400 metrů překážek. „S...

29. července 2026  7:52

Pojďte vysvětlovat, pane Infantino. Šéf FIFA má problém kvůli vztahu s Trumpem

Premium
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...

Jedno těm dvěma nemůžete upřít. Díky nim se na měsíc Amerika začala zase jednou zajímat o evropský fotbal – a velkým tématem je pro ni soccer i víc než týden po skončení mistrovství světa. Jen možná...

29. července 2026

Infantino chce prodat podíl z MS do rukou investorů. UEFA vyšla s ostrou kritikou

Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...

Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89...

28. července 2026  17:50,  aktualizováno  22:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dodržel slib. Mistr světa Cucurella už má na paži vytetovanou podobiznu trenéra

Španělský obránce Marc Cucurella s pohárem po vítězství FIFA 2026

Fotbalový obránce Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. Osmadvacetiletý fotbalista tak splnil slib podmíněný tím, že Španělsko vyhraje...

28. července 2026  19:22

Kolem Dánska 2026: Program, etapy, trasa, Češi a hvězdný Van Aert

Wout van Aert na aerospeciálu Cervélo

Jubilejní 35. ročník etapového závodu Kolem Dánska (PostNord Danmark Rundt) se koná od 29. července do 2. srpna 2026. Na závodníky čeká pět etap z Aalborgu do Rødovre. Poprvé v historii v...

28. července 2026  18:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.