Bouzkové vzdala zraněná sokyně. Macháč, Kopřiva i Bejlek na svých turnajích končí

Čtvrtý nasazený Macháč prohrál se Španělem Rafaelem Jodarem 4:6, 6:4, 3:6. Kopřiva, jenž v Maroku obhajoval loňskou čtvrtfinálovou účast, podlehl 3:6, 6:7 Alexandru Müllerovi z Francie.
Macháč ztratil s devatenáctiletým španělským talentem úvodní set v koncovce, kdy podruhé ztratil servis, do druhého ale vstoupil skvěle. Po dvou brejcích odskočil do vedení 4:0 a sadu získal, přestože ji na první pokus za stavu 5:2 nedopodával.
V rozhodujícím dějství měl ale navrch opět soupeř a po dvouhodinovém boji poprvé v kariéře postoupil na okruhu ATP mezi osmičku nejlepších.
Šestý nasazený Kopřiva nesplnil roli papírového favorita, první vzájemný duel s Müllerem prohrál za necelé dvě hodiny. Tiebreak druhého setu osmadvacetiletý rodák z Bílovce ztratil v poměru 3:7. O čtyři měsíce starší Müller si v roce 2023 v Marrákeši zahrál své první finále na ATP Tour.
Turnaj mužů v Marrákeši
antuka, dotace 612 620 eur
Dvouhra - 2. kolo:
Bejlek nestačila na Bencicovou
Sára Bejlek nevyzrála na antuce v Charlestonu na Švýcarku Belindu Bencicovou a v osmifinále se s turnajem rozloučila. S třetí nasazenou šampionkou z roku 2022 sváděla dvacetiletá Češka především v úvodním setu vyrovnanou bitvu, nakonec ale s aktuální světovou dvanáctkou prohrála 6:7, 2:6.
Levou rukou hrající Bejlek, jež v únoru slavila životní triumf na turnaji v Abú Zabí, měla v úvodním setu opakovaně výhodu brejku, vedení 3:0 ani 5:3 jí ale nestačilo. Sadu nedokázala dopodávat a v tiebreaku s olympijskou vítězkou z Tokia prohrála 4:7.
I druhý set začala Češka proměněným brejkbolem, na servisu se jí ale nedařilo. Bencicová získala pět gamů v řadě, a ačkoliv za stavu 5:1 při svém podání zápas nedotáhla, vzápětí ale na returnu proměnila druhý mečbol.
Turnaj žen v Charlestonu
antuka, 2 300 000 dolarů
Dvouhra - 3. kolo:
Bouzková je v Bogotě znovu ve čtvrtfinále
Marie Bouzková postoupila na antuce v Bogotě i při své třetí účasti na turnaji do čtvrtfinále. Finalistka z roku 2024, která je letos v Kolumbii nejvýše nasazenou hráčkou, získala ve druhém kole úvodní set v duelu s Hanne Vandewinkelovou 6:4, belgická soupeřka poté zápas vzdala.
Sedmadvacetiletá Češka přitom nevstoupila do utkání dobře. Po dvou ztrátách podání prohrávala už 2:4, soupeřka ale od té doby nezískala už ani game. Bouzková set za 36 minut otočila a Vandewinkelové se rozhodla duel skrečovat.
V semifinále Bouzkovou čeká Darja Semenistá. S lotyšskou hráčkou z konce první stovky žebříčku se ještě nikdy na okruhu WTA neutkala.
Turnaj žen v Bogotě
antuka, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: