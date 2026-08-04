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Loučení ve druhém kole. Bejlek v Torontu nestačila na Šwiatekovou

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  20:33

Sára Bejlek během turnaje v Torontu | foto: John E. SokolowskiReuters

Sára Bejlek podlehla ve 2. kole tenisového turnaje v Torontu 0:6, 3:6 bývalé světové jedničce Ize Šwiatekové z Polska. Po hladce ztraceném prvním setu sehrála dvacetiletá znojemská rodačka s favoritkou vyrovnanou partii.

Bejlek čekala na první získanou hru až do desátého gamu zápasu, v němž poprvé vzala Šwiatekové podání.

Při vlastním servisu následně snížila na 2:3 a při dalším podání sedmé nasazené Polky měla česká tenistka hned devět brejkbolů. Šestinásobná grandslamová šampionka nicméně v maratonské 25 minut dlouhé hře podání udržela a zastavila minikrizi. Zápas poté Šwiateková ukončila čtvrtým proměněným mečbolem při podání 38. hráčky žebříčku Bejlek.

Mladá česká tenistka podlehla Šwiatekové letos podruhé, ve dvou setech s ní vypadla také ve 2. kole Roland Garros.

Turnaj žen v Torontu

tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Šwiateková (7-Pol.) - Bejlek (ČR) 6:0, 6:3

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