Loučení ve druhém kole. Bejlek v Torontu nestačila na Šwiatekovou

Bejlek čekala na první získanou hru až do desátého gamu zápasu, v němž poprvé vzala Šwiatekové podání.
Při vlastním servisu následně snížila na 2:3 a při dalším podání sedmé nasazené Polky měla česká tenistka hned devět brejkbolů. Šestinásobná grandslamová šampionka nicméně v maratonské 25 minut dlouhé hře podání udržela a zastavila minikrizi. Zápas poté Šwiateková ukončila čtvrtým proměněným mečbolem při podání 38. hráčky žebříčku Bejlek.
Mladá česká tenistka podlehla Šwiatekové letos podruhé, ve dvou setech s ní vypadla také ve 2. kole Roland Garros.
Turnaj žen v Torontu
tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: